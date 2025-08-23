El resultado oficial del Chontico Día en Colombia de este sábado 23 de agosto ya está disponible y trae consigo toda la emoción característica de este tradicional sorteo. Miles de jugadores en el país esperaban con expectativa este momento para comprobar si su número fue el elegido en la jornada de hoy. Con una inversión mínima, el Chontico Día ofrece la posibilidad de transformar una simple jugada en una gran recompensa.

El sorteo del Chontico Día se ha consolidado como una de las alternativas favoritas dentro del chance en Colombia gracias a su frecuencia diaria y a la transparencia en cada edición. Cada participante elige una combinación de cuatro cifras que puede estar cargada de recuerdos, intuiciones o simplemente del deseo de probar suerte. Y este sábado 23 de agosto, una vez más, la ilusión de muchos se convirtió en expectativa con la confirmación del número ganador.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 23 de Agosto 2025

Si hiciste tu jugada en el Chontico Día del sábado 23 de agosto, este es el momento de validar tu número con el resultado oficial publicado en los canales autorizados. Recuerda que, además del premio mayor, también existen recompensas por coincidencias parciales, lo que multiplica las posibilidades de celebración. Hoy, cada cifra cuenta y puede marcar la diferencia en la suerte de miles de colombianos.

Número Ganador: 6590

5ta Balota: 7

Horario del sorteo Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, en un horario fijo: 1:00 p.m.. A esa hora se extraen las cuatro cifras que conforman el número ganador de la jornada. Esta puntualidad ha convertido al sorteo en un hábito cotidiano para miles de jugadores, quienes pueden organizar su participación con antelación y seguir el resultado en tiempo real a través de los canales oficiales.

Más que una simple hora, el sorteo de la tarde se ha transformado en un ritual. Para muchos, el momento de las 1:00 p.m. está asociado con la expectativa de conocer si su jugada fue premiada, justo en medio de la rutina diaria. Esa constancia es uno de los factores que han hecho del Chontico Día una tradición muy arraigada en distintas regiones del país.

Una vez finalizado, los resultados se difunden inmediatamente por los puntos de venta autorizados, la página web oficial y las redes sociales verificadas, lo que asegura transparencia y confianza. Por eso, la recomendación es realizar siempre la jugada con suficiente anticipación y por medio de canales certificados, para garantizar que el número tenga validez en el sorteo.

Lotería Chontico Día: de costumbre regional a tradición nacional

Aunque nació en el Valle del Cauca, el Chontico Día ha trascendido fronteras locales y hoy es un referente del chance en toda Colombia. Su cercanía con el público, la sencillez de su dinámica y la constancia de su programación diaria lo han convertido en parte de la rutina de miles de jugadores. Más que un juego, es un momento de ilusión y expectativa compartida en diferentes hogares.

A diferencia de otras loterías que se celebran una vez por semana, el Chontico brinda dos sorteos diarios: uno en la tarde y otro en la noche. Esta frecuencia lo convierte en una opción flexible y emocionante, ideal tanto para jugadores habituales como para quienes lo ven como una tradición ocasional o una jugada cargada de significado personal.

Con el tiempo, este sorteo ha sabido adaptarse a los cambios tecnológicos. Hoy en día, los resultados pueden consultarse fácilmente en línea, y la posibilidad de jugar desde diferentes regiones ha fortalecido su alcance. Sin perder su esencia, el Chontico Día sigue siendo símbolo de esperanza, costumbre y cercanía, especialmente en el suroccidente del país.