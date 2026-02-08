Este domingo 8 de febrero, Colombia despierta con la expectativa puesta en el resultado sorteo Astro Luna, un momento que para muchos marca el cierre del fin de semana. Entre descanso, reuniones familiares y planes tranquilos, el Súper Astro Luna vuelve a ser protagonista con la ilusión de que la suerte haya elegido una combinación especial.

Los domingos tienen un ritmo diferente: invitan a la calma, a revisar con atención y a creer que los astros pueden alinearse cuando la semana se despide. Por eso, el sorteo se vive con una atención particular, como si fuera una última oportunidad para que el azar sorprenda antes de comenzar un nuevo ciclo.

Resultado del sorteo de la Lotería Súper Astro Luna – Domingo 8 de Febrero 2026

A continuación podrás consultar el resultado oficial del Súper Astro Luna en Colombia del domingo 8 de febrero, con el número y el signo zodiacal ganadores de la jornada. Revisa tu jugada con cuidado, porque incluso en un domingo tranquilo, la fortuna puede aparecer sin previo aviso.

Número Ganador y signo zodiacal se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Formas de jugar en la lotería Súper Astro Luna según tu estilo

El Súper Astro Luna permite adaptar la jugada a la manera en que cada persona se relaciona con la suerte. Una de las opciones consiste en elegir un solo signo zodiacal junto a un número de cuatro cifras. En este caso, la jugada se concentra en una única combinación, lo que implica asumir más riesgo, pero también acceder al premio completo si el resultado coincide exactamente con la elección realizada.

La otra alternativa amplía el panorama. Al jugar el mismo número con los doce signos del zodiaco, el factor del signo queda cubierto en su totalidad. Esta modalidad reduce la incertidumbre, aunque el valor de la jugada se divide entre todas las combinaciones, lo que se traduce en un premio menor en comparación con la jugada a un solo signo.

Ninguna de las dos formas es mejor que la otra; simplemente responden a decisiones distintas. Hay quienes prefieren jugar todo a una corazonada y quienes optan por asegurar más opciones. Conocer estas modalidades permite participar de forma consciente y disfrutar el Súper Astro Luna de acuerdo con el propio nivel de riesgo, expectativa y emoción frente al juego.

Resultados de la semana en la lotería Astro Luna: lunes 2 al sábado 7 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo de Astro Luna del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 2 de febrero: 0088-Sagitario.

Martes 3 de febrero: 3771-Tauro.

Miércoles 4 de febrero: 0771-Leo.

Jueves 5 de febrero: 0647-Cáncer.

Viernes 6 de febrero: 8312-Aries.

Sábado 7 de febrero: 9076-Sagitario.

El lunes 9 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Súper Astro Luna. Se realizará en su horario habitual: 10:50 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.