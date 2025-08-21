El miércoles 20 de agosto llega cargado de expectativa y emoción, pues cada noche el sorteo del Super Astro Luna se convierte en protagonista de las ilusiones de quienes confían en su número y en su signo zodiacal. Hoy no es la excepción: el resultado ya está disponible y marca un nuevo capítulo en una de las loterías más seguidas en Colombia.

Con una dinámica que mezcla el azar de un número de cuatro cifras con la magia del zodiaco, el Super Astro Luna ha sabido ganarse un lugar especial en la rutina de los colombianos. Cada jugada es más que una simple participación: es un ritual en el que se cruzan la intuición, las creencias y el deseo de alcanzar un premio que puede cambiarlo todo. Y como cada noche, la expectativa se resuelve en segundos con la transmisión oficial en vivo.

Resultado del sorteo de la Lotería Super Astro Luna – Miércoles 20 de Agosto 2025

Este 20 de agosto, la jornada se convierte en sinónimo de suerte y oportunidad. Con los resultados confirmados, llega el momento de revisar la combinación oficial y descubrir si la fortuna estuvo de tu lado. El número y el signo ganadores ya son públicos, y aquí encontrarás el detalle completo para saber si tu jugada forma parte de los grandes aciertos de esta noche.

Número ganador: 8347

Signo Zodiacal: Sagitario.

¿Conviene jugar con un solo signo o con los doce en el Super Astro Luna?

En el Super Astro Luna, cada jugador puede decidir entre dos formas principales de participar: elegir un único signo zodiacal junto a su número, o ampliar la cobertura jugando con los doce signos al mismo tiempo. Esta elección influye directamente en el costo de la jugada y en las probabilidades de ganar, por lo que resulta clave entender las diferencias antes de decidir cómo participar.

Quienes optan por la modalidad de un solo signo concentran toda su inversión en una combinación específica: un número de hasta cuatro cifras más un signo zodiacal. Para ganar, ambos deben coincidir exactamente con el resultado del sorteo. Es la opción que ofrece los premios más altos, ya que toda la jugada se centra en una sola posibilidad.

La alternativa de jugar con los doce signos consiste en jugar por el mismo número, pero cubriendo todos los signos zodiacales. Así, se incrementan notablemente las probabilidades de acertar el signo, aunque el valor invertido se reparte entre las doce combinaciones, lo que reduce proporcionalmente el premio en caso de acierto. Es una estrategia recomendable para quienes confían plenamente en su número, pero prefieren no depender del signo zodiacal.

Cómo comprobar si tu jugada fue ganadora en Super Astro Luna

Revisar los resultados del Super Astro Luna es un proceso ágil y transparente. Cada noche, tras la transmisión en vivo, se publica la combinación oficial compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Estos datos se difunden a través de los canales oficiales del sorteo, puntos de venta autorizados y medios digitales especializados como Futbolete, que actualizan la información en tiempo real.

Para confirmar si ganaste, basta con comparar tu jugada con el resultado oficial. Si jugaste con un solo signo, es necesario que tanto el número como el signo coincidan exactamente, dependiendo de la categoría de aciertos (cuatro, tres o dos últimas cifras en orden correcto). En cambio, si elegiste la modalidad de todos los signos, solo necesitas que el número coincida en la categoría correspondiente, ya que el signo está cubierto automáticamente.

En cualquiera de las modalidades, si tu combinación aparece dentro de las premiadas, podrás reclamar tu ganancia siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad organizadora. Eso sí, siempre es recomendable verificar los resultados en fuentes oficiales, para asegurar que la información sea precisa y evitar confusiones al momento de cobrar tu premio.