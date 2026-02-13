La Lotería Caribeña Noche realizó este jueves 12 de febrero de 2026 su esperado sorteo en Barranquilla, confirmando un nuevo número ganador que ya puede ser consultado por los apostadores en toda Colombia. Este juego es uno de los más atractivos para los amantes del chance y la lotería, no solo por la emoción de participar a diario, sino también porque ofrece una amplia variedad de premios según el número de cifras acertadas y las modalidades de juego disponibles, entre ellas la reconocida Quinta Balota.

Número ganador de la Lotería Caribeña Noche del jueves 12 de febrero

El resultado oficial del sorteo ya fue revelado y aquí compartimos el número principal y la quinta balota de la jornada:

El número ganador: 6308

Y la 5ta Balota: 9.

¿Cuál es el premio máximo que puedo ganar con La Caribeña Noche?

Uno de los grandes atractivos de la Lotería Caribeña Noche es la amplia gama de premios que ofrece, dependiendo de las cifras acertadas y el orden en el que estas coincidan con el resultado oficial. Así funciona la tabla de pagos en Colombia:

Cuatro cifras en orden exacto: $4.500 por cada $1 apostado. Cuatro cifras en cualquier orden: $208 por cada $1 apostado. Tres cifras en orden exacto: $400 por cada $1 apostado. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 apostado. Dos cifras en orden exacto: $50 por cada $1 apostado. Una cifra (última): $5 por cada $1 apostado.

Es importante aclarar que, de acuerdo con las normas del sorteo, cuando se seleccionan 4, 3, 2 o 1 cifras, estas corresponden siempre a las últimas cifras del premio mayor de la lotería o juego autorizado. Así, el jugador puede tener la seguridad de que su apuesta se ajusta al resultado oficial y que el pago está garantizado.

¿Cuánto paga en Colombia la Quinta Balota?

La Quinta Balota es una modalidad especial que incrementa las posibilidades de ganar con apuestas adicionales. Existen dos formas principales de jugarla:

Modalidad 1: Quinta directa y última cifra

Acierto de 5 cifras en orden estricto: $38.000 por cada $1 apostado.

Acierto de la última cifra: devolución del valor jugado.

En caso de múltiples aciertos, solo se paga el premio de mayor valor.

Ejemplo:

Si apuestas $1.000 al número 12345 y el resultado del sorteo coincide exactamente con ese número, ganas $31.920.000.

Si solo aciertas la última cifra (5), se te devuelve el valor jugado ($1.000).

Modalidad 2: Quinta directa e indirecta

Acierto de 5 cifras en orden estricto: $38.000 por cada $1 apostado.

Acierto de 5 cifras en cualquier orden: $100 por cada $1 apostado.

Solo se paga el premio de mayor valor en caso de varios aciertos.

Ejemplo:

Si apuestas $1.000 al número 12345 y el resultado coincide exactamente, el premio es de $31.920.000.

Si el resultado es 54132 (mismas cifras en desorden), el premio es de $84.000.

Con estas modalidades, la Lotería Caribeña Noche asegura múltiples opciones de ganar, lo que la convierte en una de las más llamativas en el mercado de la lotería y el chance en Colombia.