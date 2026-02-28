El 27 de febrero llega con esa vibra de “ya casi cerramos mes” en la que muchos revisan cuentas, metas y decisiones que marcarán el resto del año. Entre pendientes, planes y sueños que siguen en construcción, la Lotería de Medellín aparece como esa pausa emocionante de la semana, con un premio mayor de 16 mil millones de pesos que pone a volar la imaginación de miles de jugadores.

Porque seamos honestos: todos hemos pensado alguna vez qué haríamos con un golpe de suerte así. Pagar deudas, viajar, invertir, emprender o simplemente vivir con más tranquilidad. Este sorteo del 27 de febrero no fue la excepción. Números elegidos por intuición, fechas especiales guardadas en el calendario o combinaciones que se juegan desde hace años volvieron a entrar en acción con la misma pregunta de siempre: ¿y si esta vez sí?

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 27 de Febrero 2026

Acá encuentras el resultado de la Lotería de Medellín del 27 de febrero, con el número ganador del premio mayor y el detalle de todos los secos.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 27 de Febrero es el 8885 de la Serie 150.

Si jugaste, es momento de revisar sin rodeos; y si no, al menos puedes ver cómo terminó una jornada más en la que la expectativa se sintió desde la primera hasta la última balota.

Números ganadores de los secos en la Lotería de Medellín, 27 de febrero

Seco número 1 por 1.000 millones: 2325 de la serie 403.

2325 de la serie 403. Seco número 2 por 1.000 millones: 9300 de la serie 345.

9300 de la serie 345. Seco número 1 por 700 millones: 5811 de la serie 437.

5811 de la serie 437. Seco número 2 por 700 millones: 9694 de la serie 302.

9694 de la serie 302. Seco número 1 por 500 millones: 2053 de la serie 164.

2053 de la serie 164. Seco número 2 por 500 millones : 5834 de la serie 036.

: 5834 de la serie 036. Seco número 1 por 100 millones: 4883 de la serie 057.

4883 de la serie 057. Seco número 2 por 100 millones: 7034 de la serie 385.

7034 de la serie 385. Seco número 3 por 100 millones: 7326 de la serie 047.

7326 de la serie 047. Seco número 4 por 100 millones: 7134 de la serie 119.

7134 de la serie 119. Seco número 5 por 100 millones: 3723 de la serie 036.

3723 de la serie 036. Seco número 6 por 100 millones: 3070 de la serie 004.

Números ganadores de los 7 secos por 50 millones

Seco número 1 por 50 millones: 2723 de la serie 267.

2723 de la serie 267. Seco número 2 por 50 millones: 3564 de la serie 081.

3564 de la serie 081. Seco número 3 por 50 millones: 3779 de la serie 310.

3779 de la serie 310. Seco número 4 por 50 millones: 1713 de la serie 281.

1713 de la serie 281. Seco número 5 por 50 millones: 8952 de la serie 381.

8952 de la serie 381. Seco número 6 por 50 millones: 2866 de la serie 378.

2866 de la serie 378. Seco número 7 por 50 millones: 4385 de la serie 000.

Números ganadores de los 10 secos por 20 millones

Seco número 1 por 20 millones: 5148 de la serie 378.

5148 de la serie 378. Seco número 2 por 20 millones: 0615 de la serie 048.

0615 de la serie 048. Seco número 3 por 20 millones: 1783 de la serie 035.

1783 de la serie 035. Seco número 4 por 20 millones: 6311 de la serie 175.

6311 de la serie 175. Seco número 5 por 20 millones: 6421 de la serie 430.

6421 de la serie 430. Seco número 6 por 20 millones: 8583 de la serie 392.

8583 de la serie 392. Seco número 7 por 20 millones: 9536 de la serie 033.

9536 de la serie 033. Seco número 8 por 20 millones: 7395 de la serie 023.

7395 de la serie 023. Seco número 9 por 20 millones: 7247 de la serie 443.

7247 de la serie 443. Seco número 10 por 20 millones: 3644 de la serie 394.

Números ganadores de los 15 secos por 10 millones

Seco número 1 por 10 millones:

Seco número 2 por 10 millones:

Seco número 3 por 10 millones:

Seco número 4 por 10 millones:

Seco número 5 por 10 millones:

Seco número 6 por 10 millones:

Seco número 7 por 10 millones:

Seco número 8 por 10 millones:

Seco número 9 por 10 millones:

Seco número 10 por 10 millones:

Seco número 11 por 10 millones:

Seco número 12 por 10 millones:

Seco número 13 por 10 millones:

Seco número 14 por 10 millones:

Seco número 15 por 10 millones:

Los viernes, juégatela con la Lotería de Medellín

Este viernes la invitación es clara: si no participas, te quedas por fuera de la oportunidad. Con la Lotería de Medellín no se trata de una única opción, sino de miles de posibilidades que se activan en cada sorteo. El premio mayor de 16 mil millones de pesos y la amplia lista de secos hacen que la emoción se multiplique desde la primera balota.

Cada billete representa una nueva chance de ganar y de cambiar la historia en cuestión de minutos. Si vas a jugar, hazlo con una de las que más paga y más confianza genera en el país. La Lotería de Medellín te pone el escenario; ahora la decisión es tuya.