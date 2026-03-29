La noche del sábado se cierra con uno de los sorteos más esperados en Colombia: la tradicional Lotería de Boyacá. Este 28 de marzo de 2026, miles de familias se reunieron frente al televisor para seguir en vivo el sorteo del Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, además de los múltiples secos que hacen de esta lotería una de las más completas del país.

Con una trayectoria histórica y una alta fidelidad de jugadores, este sorteo mantiene su esencia como uno de los más emblemáticos dentro del panorama nacional, generando expectativa no solo por el premio principal, sino también por las múltiples oportunidades de ganar.

Lotería de Boyacá – Resultado Premio Mayor del 28 de marzo

Este fue el resultado oficial del sorteo de la Lotería de Boyacá en Colombia:

Número: 6924

Serie: 282

Quienes participaron deben revisar cuidadosamente su billete para confirmar si obtuvieron algún premio, incluyendo los tradicionales secos, que también representan importantes oportunidades dentro de esta lotería.

El rol de las loterías en la formalización del empleo y la economía popular

El sector de la lotería en Colombia cumple un papel clave en la formalización del empleo, especialmente dentro de la economía popular. Miles de vendedores independientes, conocidos como loteros, encuentran en esta actividad una fuente de ingresos estable y legal.

Además, la cadena de distribución incluye pequeños comercios, redes de venta autorizadas y operadores que garantizan el funcionamiento del sistema. Esto permite que el dinero que circula en cada sorteo tenga un impacto directo en la generación de empleo y en la dinamización de economías locales.

Gracias a la regulación de entidades como Coljuegos, este sector opera bajo condiciones formales, promoviendo ingresos sostenibles y brindando oportunidades a diferentes actores dentro del mercado.

Inversión social derivada de los excedentes de las loterías departamentales

Uno de los aspectos más relevantes de las loterías departamentales en Colombia es el destino social de sus recursos. Una parte significativa de los ingresos generados por cada sorteo se destina a financiar proyectos en áreas como salud, educación e infraestructura.

En distintos departamentos, estos fondos han sido utilizados para fortalecer hospitales, apoyar programas educativos y mejorar servicios públicos, lo que convierte a la lotería en una herramienta de impacto social más allá del entretenimiento.

Este modelo permite que los jugadores, al participar, también contribuyan indirectamente al desarrollo de sus regiones, consolidando a la Lotería de Boyacá como una institución que combina tradición, oportunidad de premio y aporte al bienestar colectivo.