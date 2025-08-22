Este viernes 22 de agosto de 2025 se realizó el tradicional sorteo de La Caribeña Día, uno de los más seguidos en las mañanas por miles de jugadores en Colombia. Mientras se conoce el resultado del día, compartimos dos anécdotas que reflejan la creatividad y picardía con la que muchos colombianos se relacionan con el mundo del chance y la lotería.

Número ganador del sorteo La Caribeña Día del 22 de agosto

Aquí puedes consultar la combinación oficial revelada hoy, incluyendo el número principal y la quinta balota del sorteo:

Número Ganador: 2646

Quinta Balota: 3

El número de la placa… y la sorpresa del vecino en los sorteos

Una de las historias más comunes y simpáticas en Colombia es la de quienes juegan números basados en situaciones cotidianas. En un barrio de la Costa, un jugador decidió jugar los tres últimos dígitos de la placa del carro de su vecino, justo después de ver cómo este se estacionó mal. La jugada, entre risa y malicia, se convirtió en una costumbre entre varios del sector. Curiosamente, semanas después, ese número cayó. Aunque el premio fue modesto, sirvió para reafirmar que, en este país, cualquier detalle puede inspirar un número… y ganar.

La combinación de fechas familiares y el “favor” a la suegra para ganar el premio

En otra localidad, una ama de casa solía jugar siempre combinaciones relacionadas con los cumpleaños de sus hijos. Un día, su suegra le pidió que jugara por ella un número “especial” que incluía la fecha de su matrimonio. Con poca fe, pero con cariño, la mujer lo anotó y compró el billete. El premio mayor cayó ese día con esa misma cifra. La suegra celebró como nunca y la jugadora, entre risas, prometió nunca más subestimar las intuiciones familiares. La historia se volvió leyenda local.