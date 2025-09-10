La lotería La Caribeña Noche realizó su tradicional sorteo en Colombia, entregando oportunidades a miles de jugadores de ganar importantes premios a través de este popular juego de chance. A continuación, compartimos el número ganador y la quinta balota de esta jornada.

Número ganador de La Caribeña Noche del 9 de septiembre

El sorteo de este martes estuvo acompañado por las medidas de seguridad habituales que garantizan transparencia y legalidad en cada tirada de balotas. Estos fueron los resultados:

Número Ganador: 4277

Quinta Balota: 7.

¿Qué impuestos debo pagar en Colombia si me gano esta lotería?

En Colombia, todos los premios de la lotería y chance están sujetos a impuestos. Cuando un jugador resulta ganador en La Caribeña, el primer descuento que se aplica es la retención en la fuente, equivalente al 20 % del valor del premio, siempre y cuando supere las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario). Esto significa que si el monto ganado es considerable, el jugador no recibirá la totalidad del dinero, ya que una parte será destinada al fisco.

Adicionalmente, el ganador deberá incluir el premio en su declaración de renta del año gravable en curso. No hacerlo podría traer consecuencias tributarias, por lo que se recomienda asesorarse bien en temas de impuestos. Estos descuentos, aunque pueden parecer altos, hacen parte del marco legal que regula los sorteos en Colombia y ayudan a garantizar que los recursos aporten a sectores fundamentales como la salud pública.

¿Cómo se reclaman los premios de La Caribeña y qué documentos necesito?

Reclamar un premio de la lotería La Caribeña es un proceso sencillo, pero requiere cumplir ciertos requisitos. El jugador debe presentar el billete o colilla original en buen estado, pues es el único documento válido para hacer efectiva la reclamación. Junto a ello, debe mostrar su cédula de ciudadanía original para verificar la identidad del ganador.

Los premios se pueden reclamar en los puntos aliados como SúperGiros, Su Red y PagaTodo, mientras que, si se trata de montos muy altos, la lotería coordinará directamente con el ganador el desembolso en una cuenta bancaria. En todos los casos, se recomienda hacer una fotocopia del billete ganador y guardar los comprobantes de pago para mayor seguridad.