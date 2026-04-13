Este domingo 12 de abril, el cierre del fin de semana llega con toda la atención puesta en el resultado oficial del Chontico Noche, ese momento en el que miles de personas en Colombia hacen una pausa para revisar si su número fue el ganador. Entre planes tranquilos, descanso y el mood de domingo, aparece esa expectativa que convierte la noche en algo especial.

El resultado del Chontico Noche hoy domingo 12 de abril en Colombia se vuelve parte del ritual: sacar el celular, comparar cifras y compartir la reacción en segundos. Es ese instante en el que la curiosidad se mezcla con la emoción, justo antes de arrancar una nueva semana.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Domingo 12 de Abril 2026

Si estás buscando el número ganador del Chontico Noche hoy en Colombia, aquí lo encontrarás actualizado, claro y listo para consultar sin complicaciones. Todo pensado para que verifiques en segundos y cierres tu domingo sabiendo si la suerte estuvo de tu lado.

Número ganador y la 5ta Balota se conocerán a partir de las 8:30 p.m. (actualizaremos oportunamente).

¿Ganaste en el Chontico Noche? Así reclamas tu premio sin complicarte

Si tu número salió en el Chontico Noche, lo primero es saber dónde cobrar. Los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en puntos oficiales de Paga Todo, siguiendo un proceso claro para garantizar que todo sea seguro y transparente.

Para recibir el dinero, debes ser mayor de edad y llevar el tiquete original con tus datos completos al respaldo. Además, te pedirán una fotocopia de la cédula de ciudadanía (es el documento válido para este trámite). Todo esto permite verificar que eres el ganador sin problemas.

Con esos requisitos listos, puedes acercarte a un punto autorizado y hacer el cobro sin enredos. Es un proceso directo, pensado para que recibas tu premio de forma rápida y con total respaldo.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Noche: lunes 6 al sábado 11 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 6 de abril: 0756-4.

Martes 7 de abril: 0830-2.

Miércoles 8 de abril: 0560-7.

Jueves 9 de abril: 2881-2.

Viernes 10 de abril: 4921-0.

Sábado 11 de abril: 9445-9.

El lunes 13 de abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Noche. Se realizará en su horario habitual de las 7:00 p.m. Actualizaremos oportunamente.