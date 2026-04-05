Domingo 5 de abril y ya puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día, uno de los momentos más esperados del día para quienes siguen este sorteo en Colombia. Con el número ganador ya definido, llega ese instante clave de revisar la jugada y confirmar si la combinación elegida coincide con las cifras del resultado.

El resultado del Chontico Día hoy 5 de abril se convierte en protagonista del cierre del fin de semana, cuando muchos aprovechan para hacer una pausa y verificar su número. Entre jugadas elegidas por intuición, fechas especiales o simples corazonadas, todo se define en segundos con la publicación oficial.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 5 de Abril 2026

Consultar el número ganador del Chontico Día domingo 5 de abril es el paso final para cerrar la jornada con claridad. Acceder a la información correcta, en fuentes confiables, permite validar cualquier coincidencia sin dudas, en un momento donde cada cifra puede marcar la diferencia.

Número Ganador: 3458

Y la 5ta Balota: 5.

Cómo jugar el Chontico Día desde cualquier parte de Colombia

El Chontico Día en Colombia ya no es solo del Valle del Cauca: hoy puedes jugarlo desde prácticamente cualquier ciudad. Con puntos autorizados y plataformas digitales oficiales, personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena pueden registrar su jugada de forma rápida y segura. Esa mezcla entre lo físico y lo digital ha hecho que el sorteo esté al alcance de todos.

La experiencia es simple: eliges tu número, defines cuánto jugar y listo. Todo el proceso está pensado para que puedas participar sin complicaciones, sin importar dónde estés. Por eso, el Chontico Día hoy se ha vuelto parte de la rutina de muchos en distintas regiones del país.

Verifica canales oficiales antes de jugar el Chontico Día

Antes de hacer tu jugada, hay un paso clave: asegurarte de que el canal sea oficial. No todos los sitios o apps están autorizados, y usar uno no avalado puede traer problemas al momento de validar el resultado del Chontico Día o reclamar un premio.

Lo mejor es jugar siempre en plataformas verificadas o puntos de venta autorizados. Así garantizas que tu número quede registrado correctamente y que, si ganas, puedas hacer el proceso sin líos. Es un detalle sencillo, pero marca la diferencia para jugar con confianza y tranquilidad.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 30 de marzo: 4787-8.

Martes 31 de marzo: 4376-5.

Miércoles 1 de abril: 0586-8.

Jueves 2 de abril: 5856-0.

Viernes 3 de abril: 4711-5.

Sábado 4 de abril: 1628-1.

El lunes 6 de Abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.