El sorteo de La Caribeña Noche de hoy, miércoles 9 de abril de 2025, ha finalizado y se ha revelado el número ganador. Esta lotería, una de las más reconocidas en Colombia, entrega atractivos premios a los jugadores que logran acertar la combinación correcta. Revisa aquí el resultado y confirma si eres el afortunado ganador.

Si en tu boleto está el siguiente número, eres el ganador de HOY

El número ganador de La Caribeña Noche es 9148.

Si tu billete tiene esta combinación, ¡felicidades! Eres ganador del premio mayor.

Caribeña Noche entrega otros premios en Colombia, además de dinero

Sí, aunque el premio mayor es en efectivo, en algunas ocasiones La Caribeña Noche realiza sorteos especiales en los que se entregan premios adicionales como vehículos, motos o bonos de compras. Estos eventos suelen ser anunciados con anticipación en los canales oficiales de la lotería.

Puedes comprar tu billete de La Caribeña Noche a través de la plataforma PSE

Sí, La Caribeña Noche permite la compra de boletos a través de plataformas digitales autorizadas que aceptan pagos mediante PSE. Es importante asegurarse de que la transacción se realice en sitios oficiales para evitar fraudes o inconvenientes con la compra del billete.

Si me resta una semana para cumplir la mayoría de edad, ¿puedo reclamar el premio?

No, para reclamar cualquier premio de La Caribeña Noche es obligatorio ser mayor de edad. Si aún no has cumplido los 18 años, no podrás realizar el cobro, sin excepciones. La recomendación es que si compraste el billete y resultaste ganador, esperes hasta cumplir la mayoría de edad para poder reclamar el premio legalmente.