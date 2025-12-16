La Lotería Caribeña Día volvió a captar la atención este martes 16 de diciembre de 2025 con un nuevo sorteo que repartió ilusión entre miles de apostadores en Colombia, atentos al número y la balota que definen los premios del día.

Como es habitual, tras conocerse el resultado oficial, muchos jugadores revisan no solo si ganaron, sino también los pasos a seguir para reclamar el premio, los plazos legales y la documentación exigida para cobrar de forma correcta.

Resultado del sorteo Caribeña Día del 16 de diciembre de 2025

Estos fueron los datos que dejó el resultado del sorteo de este martes:

Número Ganador: 8297

Quinta Balota: 8

¿Cuál es el plazo legal para reclamar un premio en Colombia de la Caribeña Día?

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de lotería como la Caribeña Día tienen un plazo legal para ser reclamados. El tiempo máximo establecido para cobrar un premio suele ser de un (1) año, contado a partir de la fecha del sorteo.

Si el ganador no inicia el trámite dentro de ese periodo, el derecho al cobro puede perderse, y el dinero pasa a los fondos establecidos por la normativa vigente. Por eso, es clave verificar el resultado oportunamente y adelantar el proceso sin demoras, ya sea por premio directo o por secos obtenidos a través del chance.

Documentación obligatoria para cobrar un premio de la Caribeña Día

Para reclamar un premio de la Lotería Caribeña Día, el ganador debe cumplir con una serie de requisitos básicos. Generalmente, la documentación solicitada incluye:

Documento de identidad original y copia.

Comprobante físico o electrónico del chance ganador.

ganador. Formulario de reclamación debidamente diligenciado.

En premios mayores, certificación bancaria para consignación.

En algunos casos, el operador puede solicitar información adicional según el monto del premio, por lo que se recomienda consultar directamente los canales oficiales antes de iniciar el trámite.