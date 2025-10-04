La Lotería Caribeña Noche volvió a celebrarse en Colombia este viernes 3 de octubre de 2025, un sorteo que mantiene la tradición y la expectativa entre los apostadores que confían en llevarse un premio importante. Como es costumbre, el juego fue supervisado por las autoridades competentes, garantizando total transparencia en el proceso. A continuación, compartimos el resultado principal y dos aspectos de interés para quienes siguen esta lotería.

Número ganador de La Caribeña Noche del viernes 3 de octubre

El sorteo nocturno definió el número ganador y la Quinta Balota, modalidad que ofrece oportunidades adicionales para los jugadores.

Número Ganador: 4962

Quinta Balota: 4.

Diferencias entre la Quinta Balota directa e indirecta en el sorteo de La Caribeña

La Quinta Balota es una modalidad especial que amplía las formas de ganar en la Lotería Caribeña. En la Quinta directa, el jugador debe acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el pago más alto. Si solo coincide la última cifra, se realiza la devolución del dinero apostado.

Por su parte, la Quinta indirecta ofrece la posibilidad de ganar acertando las cinco cifras en cualquier orden, lo que aumenta las probabilidades de obtener un premio, aunque con un valor menor en comparación con el acierto directo. Esta dualidad convierte a la Quinta Balota en una de las opciones más atractivas dentro del chance en Colombia.

¿Cuánto paga en Colombia la Quinta Balota?

La Quinta Balota es una modalidad especial que incrementa las posibilidades de ganar con apuestas adicionales. Existen dos formas principales de jugarla:

Modalidad 1: Quinta directa y última cifra Acierto de 5 cifras en orden estricto: $38.000 por cada $1 apostado Acierto de la última cifra: devolución del valor jugado En caso de múltiples aciertos, solo se paga el premio de mayor valor Ejemplo: Si apuestas $1.000 al número 12345 y el resultado coincide exactamente, ganas $31.920.000 Si solo aciertas la última cifra (5), se te devuelve el valor jugado ( $1.000 )

Modalidad 2: Quinta directa e indirecta Acierto de 5 cifras en orden estricto: $38.000 por cada $1 apostado Acierto de 5 cifras en cualquier orden: $100 por cada $1 apostado Solo se paga el premio de mayor valor en caso de varios aciertos Ejemplo: Si apuestas $1.000 al número 12345 y el resultado coincide exactamente, el premio es de $31.920.000 Si el resultado es 54132 (mismas cifras en desorden), el premio es de $84.000



Pasos básicos para reclamar un premio de Lotería o Chance en Colombia

Cuando un jugador resulta ganador en un sorteo de lotería o chance, existen pasos básicos para hacer efectivo el cobro de su premio. En primer lugar, es necesario conservar el tiquete original en buen estado, ya que es el único documento válido para el reclamo. Posteriormente, el ganador debe acercarse al punto de venta autorizado o a la entidad operadora, dependiendo del monto del premio.

Para premios bajos, el pago puede hacerse en el mismo punto de venta, mientras que los premios mayores requieren acudir directamente a la entidad operadora, presentando el tiquete y la cédula de ciudadanía. Además, se debe tener en cuenta que, según la normatividad vigente en Colombia, los premios están sujetos a retención en la fuente e impuestos aplicables.