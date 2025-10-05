La Lotería Caribeña Noche cerró la jornada de este sábado 4 de octubre de 2025 con un nuevo sorteo lleno de emoción en todo el país. Miles de jugadores participaron desde distintos rincones de Colombia, apostando a sus números favoritos con la esperanza de acertar el resultado ganador. Como cada noche, el sorteo se realizó en Barranquilla, bajo estrictos controles de transparencia y con la supervisión de las autoridades competentes. A continuación, te compartimos el resultado oficial y dos temas destacados sobre las modalidades de pago y el sistema de premios.

Número ganador de la Lotería Caribeña Noche del sábado 4 de octubre

El resultado oficial del sorteo de esta noche dejó un nuevo número de la suerte y la siempre esperada quinta balota, modalidad adicional que multiplica las oportunidades de ganar.

Número Ganador: 2294

Quinta Balota: 8

Cómo se calcula el pago en las diferentes modalidades de La Caribeña Noche

El sistema de premios de la Lotería Caribeña Noche depende directamente del número de cifras apostadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial. Cada modalidad tiene un valor de pago específico, calculado por peso apostado, lo que permite que cada jugador elija la estrategia que mejor se ajuste a su presupuesto o nivel de riesgo.

Cuatro cifras en orden exacto: $4.500 por cada $1 apostado.

$4.500 por cada $1 apostado. Cuatro cifras en cualquier orden: $208 por cada $1 apostado.

$208 por cada $1 apostado. Tres cifras en orden exacto: $400 por cada $1 apostado.

$400 por cada $1 apostado. Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 apostado.

$83 por cada $1 apostado. Dos cifras en orden exacto: $50 por cada $1 apostado.

$50 por cada $1 apostado. Una cifra (última): $5 por cada $1 apostado.

De esta forma, quienes aciertan las cuatro cifras exactas pueden multiplicar de manera significativa el valor apostado, alcanzando premios considerables que, en muchos casos, cambian por completo su situación económica.

Devoluciones y reglas de pago en La Caribeña Noche

La Lotería Caribeña Noche también contempla casos de devolución, aplicables cuando el jugador acierta únicamente la última cifra en determinadas modalidades. En esos casos, se devuelve el valor total apostado, permitiendo al participante conservar su inversión para una próxima jugada.

Además, el pago de los premios se realiza exclusivamente en puntos de venta autorizados, asegurando la legalidad del proceso. Los premios mayores deben reclamarse presentando el billete original o colilla en perfecto estado y el documento de identidad del ganador. Las normas establecen que, en caso de múltiples aciertos, se paga únicamente el premio de mayor valor, respetando las reglas de transparencia del sorteo.

La transparencia y claridad en los procesos de pago son pilares fundamentales de esta lotería, lo que ha permitido consolidar la confianza de los jugadores a lo largo de los años.