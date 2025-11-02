El sorteo Caribeña Noche del sábado 1 de noviembre de 2025 ya tiene sus resultados oficiales. Miles de apostadores en Colombia participaron una vez más con la esperanza de cerrar el día con buena suerte, confiando en los números que han acompañado a esta tradicional lotería del Caribe. Este juego, reconocido por su frecuencia y premios, sigue siendo uno de los preferidos entre quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Resultado del sorteo Caribeña Noche del 1 de noviembre

A continuación, los números oficiales del sorteo Caribeña Noche de este sábado:

Número Ganador:

Quinta Balota:

*Sorteo retrasado por evento deportivo. Actualizaremos oportunamente.

Si jugaste esta lotería, revisa tu tiquete cuidadosamente y verifica si acertaste el número completo o una combinación parcial. Cada sorteo entrega diferentes categorías de premio, incluyendo los esperados secos, que también representan una excelente oportunidad de ganancia.

El papel de Coljuegos en la regulación de la lotería y el chance en Colombia

Coljuegos es la entidad estatal encargada de regular, administrar y controlar los juegos de suerte y azar en Colombia, incluidos los de lotería, chance y apuestas en línea. Su labor garantiza que todos los sorteos se realicen con transparencia, legalidad y supervisión constante, protegiendo los derechos tanto de los jugadores como de las entidades operadoras.

Además, Coljuegos vela por el correcto recaudo de los recursos que generan estos juegos, los cuales se destinan en gran parte a financiar el sistema de salud pública del país. Esta función le otorga un papel esencial en la economía y en el bienestar social de los colombianos, al convertir la suerte en un aporte directo al desarrollo nacional.

Proceso de selección y funciones de los delegados de lotería

Los delegados de lotería son funcionarios designados para supervisar el desarrollo de los sorteos y garantizar que cada procedimiento se cumpla bajo las normas establecidas. Su selección recae en las propias entidades operadoras, pero deben cumplir con los requisitos exigidos por Coljuegos, que incluyen idoneidad, transparencia y conocimiento del reglamento.

Durante cada sorteo, los delegados verifican el estado de las balotas, la integridad de las urnas, el correcto registro de los resultados y la certificación del acta final. Su presencia es una garantía de confianza para los jugadores y una muestra del compromiso de las empresas operadoras con la legalidad.

Estos representantes son, en pocas palabras, los guardianes de la transparencia en los juegos de lotería y chance en Colombia.