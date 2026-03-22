Cada sábado, y de manera muy especial este 21 de marzo de 2026, la Lotería de Boyacá vuelve a ocupar un lugar central en los hogares de Colombia. Considerada la lotería más tradicional del país, su sorteo es esperado por generaciones que se reúnen en familia para compartir la ilusión y la esperanza. Como ya es costumbre, el Premio Mayor de esta jornada fue de $15.000 millones de pesos, una cifra que reafirma su importancia dentro del sistema de lotería nacional y su arraigo en la cultura popular.
Más allá del resultado, este sorteo también invita a reflexionar sobre aspectos clave que todo jugador debe conocer, desde el cuidado del billete hasta el impacto social que ha tenido la Lotería de Boyacá durante décadas.
Resultado Premio Mayor Lotería de Boyacá – Sábado 21 de marzo
- Número: 1990
- Serie: 044
Plan de Premios en Colombia de la Lotería de Boyacá
Premio mayor
- Valor bruto billete: $15.000.000.000
- Valor neto billete: $9.960.000.000
- Valor bruto fracción: $3.750.000.000
- Valor neto fracción: $2.490.000.000
Premios secos
Premio fortuna
- Valor bruto billete: $1.000.000.000
- Valor neto billete: $664.000.000
- Valor bruto fracción: $250.000.000
- Valor neto fracción: $166.000.000
Premio alegría
- Valor bruto billete: $400.000.000
- Valor neto billete: $265.600.000
- Valor bruto fracción: $100.000.000
- Valor neto fracción: $66.400.000
Premio ilusión
- Valor bruto billete: $300.000.000
- Valor neto billete: $199.200.000
- Valor bruto fracción: $75.000.000
- Valor neto fracción: $49.800.000
Premio esperanza
- Valor bruto billete: $100.000.000
- Valor neto billete: $66.400.000
- Valor bruto fracción: $25.000.000
- Valor neto fracción: $16.600.000
Premio berraquera
- Valor bruto billete: $50.000.000
- Valor neto billete: $33.200.000
- Valor bruto fracción: $12.500.000
- Valor neto fracción: $8.300.000
Premio optimismo
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Premio valentía
- Valor bruto billete: $10.000.000
- Valor neto billete: $6.640.000
- Valor bruto fracción: $2.500.000
- Valor neto fracción: $2.075.000
Aproximaciones al premio mayor diferente serie
Premio mayor en diferente serie
- Valor bruto billete: $4.000.000
- Valor neto billete: $2.656.000
- Valor bruto fracción: $1.000.000
- Valor neto fracción: $830.000
Tres primeras cifras del premio mayor
- Valor bruto billete: $72.289,16
- Valor neto billete: $60.000
- Valor bruto fracción: $18.072
- Valor neto fracción: $15.000
Tres últimas cifras del premio mayor
- Valor bruto billete: $72.289,16
- Valor neto billete: $60.000
- Valor bruto fracción: $18.072
- Valor neto fracción: $15.000
Dos primeras cifras del premio mayor
- Valor bruto billete: $48.192,77
- Valor neto billete: $40.000
- Valor bruto fracción: $12.048
- Valor neto fracción: $10.000
Dos últimas cifras del premio mayor
- Valor bruto billete: $48.192,77
- Valor neto billete: $40.000
- Valor bruto fracción: $12.048
- Valor neto fracción: $10.000
Última cifra del premio mayor
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000
Aproximaciones al premio mayor con serie
Tres primeras cifras con serie
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Tres últimas cifras con serie
- Valor bruto billete: $20.000.000
- Valor neto billete: $13.280.000
- Valor bruto fracción: $5.000.000
- Valor neto fracción: $3.320.000
Dos primeras cifras con serie
- Valor bruto billete: $8.000.000
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor bruto fracción: $2.000.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
Dos últimas cifras con serie
- Valor bruto billete: $8.000.000
- Valor neto billete: $5.312.000
- Valor bruto fracción: $2.000.000
- Valor neto fracción: $1.660.000
Última cifra con serie
- Valor bruto billete: $712.073,88
- Valor neto billete: $591.021
- Valor bruto fracción: $178.018
- Valor neto fracción: $147.755
Serie del mayor
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000
Aproximaciones a los secos en diferente serie
Secos en el mismo orden diferente serie
- Valor bruto billete: $24.096,39
- Valor neto billete: $20.000
- Valor bruto fracción: $6.024
- Valor neto fracción: $5.000