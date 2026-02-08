La Lotería de Boyacá vive cada sábado una noche especial, y este sábado 7 de febrero de 2026 no es la excepción. En su horario habitual de las 10:40 p. m., miles de familias en todo el país se reúnen frente al televisor con la ilusión intacta, siguiendo una tradición que atraviesa generaciones. La expectativa vuelve a ser máxima con el sorteo del Premio Mayor de $15.000 millones, una cifra que alimenta sueños y mantiene viva la emoción de uno de los juegos más queridos de la lotería en Colombia.

Lotería de Boyacá – Resultado Premio Mayor del sábado 7 de febrero

La atención se centra en el instante clave de la noche, cuando se conocen los resultados oficiales del sorteo y se despeja la gran incógnita.

Premio Mayor: 5619

Serie: 138

Este resultado define no solo al nuevo ganador del mayor premio, sino también a quienes aciertan en aproximaciones y premios derivados, fundamentales dentro de la estructura del sorteo.

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

Además del atractivo Premio Mayor, la Lotería de Boyacá cuenta con un amplio y sólido plan de premios que multiplica las opciones de ganar, tanto por billete completo como por fracción.

Premio Mayor

Billete: $15.000.000.000 bruto / $9.960.000.000 neto

bruto / neto Fracción: $3.750.000.000 bruto / $2.490.000.000 neto

Premios secos

Premio Fortuna Billete: $1.000.000.000 bruto / $664.000.000 neto Fracción: $250.000.000 bruto / $166.000.000 neto

Premio Alegría Billete: $400.000.000 bruto / $265.600.000 neto Fracción: $100.000.000 bruto / $66.400.000 neto

Premio Ilusión Billete: $300.000.000 bruto / $199.200.000 neto Fracción: $75.000.000 bruto / $49.800.000 neto

Premio Esperanza Billete: $100.000.000 bruto / $66.400.000 neto Fracción: $25.000.000 bruto / $16.600.000 neto

Premio Berraquera Billete: $50.000.000 bruto / $33.200.000 neto Fracción: $12.500.000 bruto / $8.300.000 neto

Premio Optimismo Billete: $20.000.000 bruto / $13.280.000 neto Fracción: $5.000.000 bruto / $3.320.000 neto

Premio Valentía Billete: $10.000.000 bruto / $6.640.000 neto Fracción: $2.500.000 bruto / $2.075.000 neto



Aproximaciones y premios especiales

Premio Mayor diferente serie: Billete: $4.000.000 bruto / $2.656.000 neto Fracción: $1.000.000 bruto / $830.000 neto

Tres y dos cifras, primeras y últimas, con y sin serie

Última cifra del Premio Mayor

Serie del Mayor

Aproximaciones a premios secos en diferente serie

Este esquema convierte a la Lotería de Boyacá en una de las más completas del país, ampliando las posibilidades reales de obtener un premio incluso sin acertar el número exacto.

Un cierre cargado de ilusión

Así concluye la jornada del sábado 7 de febrero de 2026, con la Lotería de Boyacá reafirmando su lugar como símbolo de tradición, confianza y emoción colectiva. Cada sorteo mantiene viva la esperanza de miles de jugadores que ven en la lotería una oportunidad legítima de cambiar su historia, dentro del amplio universo del chance y los juegos oficiales en Colombia.