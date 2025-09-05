El sorteo de la Caribeña Noche del jueves 4 de septiembre de 2025 ya publicó sus resultados oficiales, llenando de expectativa a miles de jugadores en Colombia. Este tradicional juego de chance es uno de los más esperados cada jornada, no solo por sus atractivos premios, sino también por la confianza y la transparencia que genera en quienes participan.

Resultados de La Caribeña Noche del jueves 4 de septiembre de 2025

Número Ganador: 9437

Quinta Balota: 0.

Con estos resultados, los apostadores pueden verificar sus colillas y comprobar si accedieron al premio mayor o a los secos que también reparte esta lotería, garantizando múltiples posibilidades de ganancia.

¿Es posible ganar el premio con un billete de sorteo anterior?

Una de las dudas más comunes entre los jugadores es si un billete de un sorteo pasado puede ser válido para reclamar un premio. La respuesta es clara: esto no es posible. Cada colilla o billete, ya sea adquirido de manera física o virtual, queda automáticamente enmarcado en la tiquetera para el sorteo vigente al momento de la compra.

En el caso de la Caribeña Noche, una vez se cruza la hora límite de las 10:30 p.m., los billetes quedan registrados únicamente para la siguiente jornada. Este proceso evita confusiones y garantiza transparencia total en el manejo del juego, protegiendo tanto a los organizadores como a los jugadores.

¿Puedo reclamar el premio de esta lotería en moneda extranjera?

Todos los premios de la Caribeña se entregan exclusivamente en pesos colombianos. Si el ganador lo desea, puede luego convertir su dinero a moneda extranjera a través de las entidades financieras autorizadas, pero la entrega inicial siempre se realiza en la moneda nacional.

Los jugadores pueden reclamar sus ganancias en los puntos autorizados de Súper Giros, Su Red y Paga Todo. En los casos en los que el monto ganado sea muy alto, la propia lotería coordina con el afortunado el desembolso a través de una cuenta bancaria, asegurando comodidad y respaldo en el proceso.

De esta forma, la Caribeña Noche del jueves 4 de septiembre de 2025 no solo entregó ilusión y emoción, sino también la certeza de un sistema confiable que respalda a los ganadores.