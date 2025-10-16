Este miércoles 16 de octubre de 2025, el sorteo de la Lotería Caribeña Día volvió a repartir fortuna entre los colombianos. Este juego, uno de los más seguidos en la región, entrega premios diarios a miles de jugadores. A continuación, conoce el número ganador de hoy y algunos puntos clave sobre cómo reclamar tu premio de manera correcta y sin contratiempos.

Número ganador de La Caribeña Día del jueves 16 de octubre

Estos son los resultados oficiales del sorteo de La Caribeña Día, verificados y publicados por la empresa operadora autorizada en Colombia.

Número Ganador: 0818

Quinta Balota: 4

Documentos que necesitas para reclamar tu premio

Reclamar un premio de la Lotería Caribeña Día en Colombia requiere cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades de juegos de suerte y azar. El proceso no es complicado, pero sí exige presentar documentos obligatorios que certifiquen la identidad del ganador y la validez del tiquete.

El jugador debe acudir personalmente al punto autorizado o a la sede principal de la empresa operadora con:

Documento de identidad original y vigente.

Tiquete ganador en buen estado , sin enmendaduras ni deterioro.

, sin enmendaduras ni deterioro. En algunos casos, un formulario de reclamación que entrega el operador.

La verificación de autenticidad del tiquete se realiza de forma inmediata. Si el premio supera los límites definidos por la autoridad reguladora, el pago puede efectuarse directamente en la entidad financiera aliada, siguiendo el protocolo de seguridad correspondiente.

Retención en la fuente: así se aplica si ganas La Caribeña

Uno de los aspectos más importantes al cobrar un premio de lotería o chance en Colombia es entender la retención en la fuente, el descuento obligatorio que se realiza sobre las ganancias antes de entregarlas al jugador.

Según la normatividad vigente, todos los premios de juegos de azar están sujetos a una retención del 20% sobre el valor neto del premio, aplicable únicamente cuando este supera las 48 UVT (Unidades de Valor Tributario). Es decir, si el monto ganado está por debajo de ese umbral, no se realiza descuento alguno.

Este dinero retenido no se pierde: corresponde a un aporte fiscal establecido por ley, y forma parte de los tributos que financian el sistema de salud en el país. Por eso, al recibir tu premio, el operador debe entregarte un comprobante del descuento realizado, documento que puedes conservar como soporte para futuras declaraciones tributarias.