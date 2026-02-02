El domingo 1 de febrero de 2026 cierra en Colombia una jornada tranquila, marcada por el descanso y el tiempo en familia, con el tradicional sorteo de La Caribeña Noche, un juego que para muchos representa el último momento de expectativa antes de iniciar una nueva semana. Su horario habitual lo convierte en una cita fija para miles de jugadores en todo el país. Este resultado permite a los jugadores contrastar sus apuestas y comprender, según la modalidad jugada, si existe algún premio a reclamar.

Resultado de La Caribeña Noche – domingo 1 de febrero de 2026

A continuación, se presenta el resultado correspondiente al sorteo de La Caribeña Noche de este domingo, información clave para quienes participaron en esta modalidad de chance.

Número Ganador: 0131

Quinta Balota: 0.

Cuánto pagan los juegos de chance en Colombia

Los juegos de chance en Colombia cuentan con una estructura de pagos claramente definida, la cual varía según el tipo de apuesta realizada. En general, el principio es sencillo: a mayor número de cifras acertadas en el orden exacto, mayor será el valor del premio. Las apuestas a una cifra ofrecen pagos más bajos, pero con mayor probabilidad de acierto, mientras que las apuestas a cuatro cifras concentran los premios más altos, aunque con menor frecuencia.

En el caso de juegos como La Caribeña Noche, el valor ganado depende directamente del monto apostado y de la modalidad seleccionada. Por esta razón, es fundamental que el jugador conozca previamente cómo funciona la tabla de pagos, evitando confusiones al momento de revisar el resultado. Entender cuánto paga cada tipo de jugada permite tomar decisiones más informadas y ajustar el presupuesto de juego de forma responsable.

Por qué La Caribeña Noche tiene tantos fieles

La fidelidad de La Caribeña Noche no es casualidad. Se trata de un juego que ha logrado consolidarse dentro de la rutina diaria de muchos colombianos, especialmente en el cierre de la jornada. Su horario nocturno, su frecuencia y su formato sencillo hacen que sea percibido como un espacio de entretenimiento accesible y cercano.

Además, para muchos jugadores, revisar el resultado de La Caribeña Noche se ha convertido en un hábito compartido en familia o con amigos, reforzando un vínculo emocional con el sorteo. Esta constancia, sumada a la tradición y a la expectativa que genera cada noche, explica por qué el juego mantiene una base sólida de participantes que lo siguen día tras día.