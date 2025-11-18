La información del sorteo correspondiente a La Caribeña Noche del 17 de noviembre de 2025 ya está disponible para todos los apostadores que siguen de cerca los resultados diarios en Colombia. A continuación encontrará el espacio destinado para verificar los números que dejó este sorteo, así como dos temas clave que ayudan a comprender mejor los procesos asociados a la lotería y el chance.

Esta guía resulta útil tanto para quienes buscan confirmar un posible premio como para quienes desean entender las responsabilidades y requisitos vinculados a cada participación.

Consulta aquí el resultado de La Caribeña Noche del 17 de noviembre

En esta sección podrás verificar la combinación que dejó el sorteo nocturno. Revisar estos datos con calma garantiza una lectura correcta del resultado.

Número ganador: 1930

Quinta balota: 0.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

El comprobante original es el documento que confirma oficialmente su participación en cualquier sorteo de lotería o chance en Colombia. Además de identificar el número jugado y la fecha, es el respaldo legal que permite iniciar cualquier reclamación en caso de resultar ganador. Cuando se pierde o deteriora, este proceso se puede complicar, pues las autoridades del juego solo pueden reconocer premios si se presenta el soporte físico o digital válido, sin alteraciones y con los códigos legibles.

Muchas reclamaciones terminan estancadas porque el apostador no conserva su recibo, lo extravía o lo entrega en mal estado. En estos casos, incluso si la persona recuerda el número apostado, no existe un medio verificable para demostrar la autenticidad de su participación. Por eso, mantener el comprobante intacto, protegido del desgaste y en un lugar seguro es fundamental para proteger su derecho al cobro del premio.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

Todo ganador de lotería o chance en Colombia debe tener claro que los premios están sujetos a impuestos. El primero es la retención en la fuente del 17% destinada a la salud, aplicada sobre el valor bruto del premio. Posteriormente, entra en juego la retención del 20% por ganancias ocasionales, que se calcula también sobre el valor recibido.

Estas deducciones son administradas por entidades públicas según la normativa vigente y se aplican automáticamente en el momento del pago. Es decir, el apostador recibe un valor neto, ya descontados los tributos obligatorios. Comprender estos porcentajes ayuda a evitar confusiones y a planificar mejor la administración del premio en caso de resultar beneficiado.