Con el resultado de La Caribeña Noche de este jueves 19 de febrero de 2026 se cierra con calma una intensa jornada de chances y loterías en Colombia. El tradicional sorteo de las 10:30 p.m. vuelve a concentrar la atención de miles de jugadores que revisan su boleto al finalizar el día, a la espera de confirmar si lograron algún premio.

Este juego nocturno mantiene alta consulta por su frecuencia y por el movimiento que genera dentro del sector regulado de las loterías, donde cada resultado no solo despierta expectativa, sino también dudas frecuentes sobre impuestos y validación de comprobantes.

Resultado La Caribeña Noche del 19 de febrero de 2026

Número Ganador: 0012

Quinta Balota: 2.

Conserve su boleto en buen estado hasta verificar completamente cualquier premio.

Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas en La Caribeña Noche

En Colombia, los premios obtenidos en chance y lotería están sujetos a descuentos establecidos por la normativa vigente. Cuando una persona obtiene un valor significativo, el operador realiza las retenciones antes de entregar el dinero.

Generalmente se aplican:

El 17% destinado al sistema de salud , que se descuenta sobre el valor bruto del premio.

, que se descuenta sobre el valor bruto del premio. El 20% por concepto de ganancia ocasional, conforme a la legislación tributaria.

Estos valores son retenidos directamente por el operador autorizado, por lo que el ganador recibe el monto neto. Es importante tener presente que el cálculo puede variar según el valor total obtenido y las condiciones específicas del juego.

Comprender este proceso evita confusiones al momento de reclamar y permite tener claridad sobre cuánto dinero se recibirá efectivamente después de las deducciones legales.

¿Qué pasa si hay inconsistencias en el billete ganador de La Caribeña?

Si el boleto presenta irregularidades —como números ilegibles, deterioro físico, alteraciones visibles o diferencias frente al registro electrónico— el proceso de validación puede requerir una revisión adicional antes de autorizar el premio.

Entre las situaciones más comunes se encuentran:

Rasgaduras que afectan la lectura del número.

Manchas que dificultan identificar cifras o fecha.

Impresión incompleta de datos esenciales.

Diferencias entre el comprobante físico y el sistema del punto de venta.

En estos casos, el operador realiza una verificación detallada para garantizar que el sorteo y la emisión del tiquete coincidan plenamente. Por eso se recomienda guardar el comprobante en un lugar seguro, evitar doblarlo excesivamente y no exponerlo a humedad o calor.

La correcta conservación del boleto es clave para que cualquier trámite relacionado con la lotería en Colombia se desarrolle sin contratiempos.