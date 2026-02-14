En este viernes previo al fin de semana de San Valentín, a esta hora se vive una altísima actividad social y comercial en todo Colombia. Restaurantes llenos, centros comerciales con gran afluencia y múltiples planes nocturnos marcan la jornada. Sin embargo, los habituales jugadores de La Caribeña Noche hacen una pausa a las 10:30 p.m. para conocer los números ganadores de este tradicional chance, atentos al sorteo que puede cambiar la noche para más de uno.

Resultado de La Caribeña Noche hoy viernes 13 de febrero de 2026

Número Ganador: 0293

Quinta Balota: 1.

Este juego de lotería tipo chance es uno de los más seguidos en el país, especialmente en horarios nocturnos, cuando miles de apostadores esperan acertar el número para llevarse el premio mayor o alguno de los secos disponibles.

Cuáles son las combinaciones para ganar el chance en Colombia

En el chance en Colombia existen varias formas de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que aparecen. El jugador puede apostar a cuatro cifras exactas (directo), a tres o dos cifras, o incluso a combinaciones como fijo y combinado.

El mayor premio se obtiene cuando se acierta el número completo en orden exacto. No obstante, también existen pagos menores al acertar las últimas cifras o cuando se juega a múltiples combinaciones, modalidad que aumenta las probabilidades dentro del sorteo aunque reduce el valor de pago individual.

Comprender estas modalidades es clave porque cada apuesta tiene una tabla de pagos diferente dentro de la lotería y determina cuánto dinero puede recibir el ganador.

La importancia de entender bien el juego para evitar confusiones

Muchos apostadores creen haber ganado un gran premio cuando realmente acertaron una modalidad distinta dentro del chance. Esto ocurre porque no diferencian entre directo, combinado o aproximación, generando expectativas equivocadas tras el sorteo.

Por eso, antes de jugar, es fundamental revisar el tiquete y confirmar qué tipo de apuesta se realizó.

Entender las reglas evita reclamos innecesarios y permite saber exactamente cuánto corresponde cobrar en caso de acierto, especialmente en juegos populares como La Caribeña Noche dentro del sistema de lotería nacional.