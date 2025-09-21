Este sábado 20 de septiembre de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Noche, una de las modalidades de chance más reconocidas en Colombia. Si jugaste, consulta aquí el resultado oficial y conoce dos aspectos clave sobre este juego que sigue siendo sinónimo de emoción y tradición en miles de hogares del país.

Resultado La Caribeña Noche del sábado

Número Ganador: 8020

Quinta Balota: 5

Por qué La Caribeña Noche sigue siendo un juego tan querido

Desde hace años, La Caribeña se ha posicionado como una de las favoritas del público colombiano gracias a su accesibilidad, frecuencia diaria y variedad de modalidades. La versión de la noche, en particular, permite a miles de personas cerrar su jornada con una ilusión activa: ganar un buen premio con tan solo acertar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

El sorteo nocturno mantiene un espíritu festivo que conecta especialmente con los jugadores de la región Caribe, pero también con muchos otros que en todo el país apuestan por su número de la suerte con la esperanza de acertar.

¿Qué significa acertar la Quinta Balota en La Caribeña?

En La Caribeña Noche, además del número principal, se sortea una Quinta Balota. Esta modalidad extra permite jugar de diferentes maneras según las reglas que escojas: en Modalidad 1, puedes ganar si aciertas las cinco cifras exactas más la última cifra de la Quinta Balota, o recuperar tu dinero si solo aciertas esa última cifra.

En otras versiones, como la Modalidad 2, también puedes ganar si tus cinco cifras aparecen en diferente orden. La existencia de esta balota adicional amplía las opciones de premio y convierte el sorteo en una experiencia mucho más emocionante para los jugadores habituales.