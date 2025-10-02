La Lotería Caribeña Noche volvió a reunir a miles de apostadores en toda Colombia este miércoles 1 de octubre de 2025. El sorteo se realizó en la ciudad de Barranquilla con la transparencia habitual, entregando el número ganador de la jornada junto a la quinta balota. Como siempre, este juego de azar sigue siendo uno de los preferidos de quienes buscan probar su suerte y aspirar a premios importantes.

Así jugó la Lotería Caribeña Noche del miércoles 1 de octubre

Número Ganador: 2312

Quinta Balota: 9.

Documentación necesaria para reclamar un premio de la Caribeña

Ganar en la Caribeña Noche es una experiencia emocionante, pero es importante conocer los documentos básicos exigidos para reclamar un premio sin inconvenientes. El jugador debe presentar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Además, debe portar un documento de identidad válido, como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte vigente.

Este proceso de verificación es obligatorio porque garantiza que el premio sea entregado al legítimo ganador y que se cumpla con las normas de Coljuegos, entidad encargada de la regulación de los juegos de suerte y azar en Colombia.

Impuestos y retenciones aplicables en Colombia

Al momento de recibir un premio mayor en la Caribeña Noche, el ganador debe tener en cuenta los descuentos que establece la ley. En Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20 %. Además, si el monto supera ciertos topes, también se aplica el impuesto a las ganancias ocasionales.

Estos tributos hacen parte de la normatividad nacional y se destinan a financiar el sector salud, una de las finalidades principales de las loterías en el país. Por ello, antes de reclamar, es recomendable que el jugador se informe bien sobre el valor neto que recibirá, teniendo en cuenta los descuentos obligatorios.