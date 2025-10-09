La Lotería Caribeña Noche continúa cautivando a miles de jugadores en Colombia, quienes cada jornada esperan con ilusión los resultados del sorteo oficial. En esta ocasión, el miércoles 8 de octubre de 2025, el juego nocturno se realizó en Barranquilla a las 10:35 p.m., con la debida supervisión de las autoridades y bajo estándares de transparencia y control. A continuación, te compartimos el número ganador y dos temas de interés sobre los premios y las recomendaciones más importantes para los apostadores.
Número ganador de la Lotería Caribeña Noche del miércoles 8 de octubre
El sorteo dejó un nuevo número afortunado, junto con la quinta balota, una modalidad que sigue siendo muy popular entre los jugadores que buscan mayores oportunidades de ganar.
- Número Ganador: 6644
- Quinta Balota: 8.
Cuánto se puede ganar y qué retenciones aplican en Colombia en este chance
En la Caribeña Noche, los jugadores pueden obtener importantes premios, dependiendo del número de cifras acertadas y del valor apostado. El tope máximo corresponde al acierto de las cuatro cifras en orden exacto, con un pago de $4.500 por cada peso ($1) apostado. Esto significa que una apuesta de $1.000 puede generar un premio de $4.500.000.
En el caso de la quinta balota, el pago se eleva a $38.000 por cada peso apostado, lo que permite alcanzar premios que superan los $30 millones. Sin embargo, todos los ganadores deben tener en cuenta que los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a una retención en la fuente del 20%, aplicada sobre el valor neto del premio. Además, los montos superiores a 48 UVT están exentos de devolución o descuento adicional, conforme a lo establecido por la DIAN y Coljuegos.
Recomendaciones prácticas para elegir números y conservar la colilla
Al momento de apostar en la Lotería Caribeña Noche, es importante hacerlo de manera consciente, evitando caer en errores comunes como repetir combinaciones recientes o escoger únicamente fechas personales. Los expertos recomiendan diversificar los números, apostar de forma moderada y siempre verificar que el punto de venta esté autorizado por Coljuegos.
Asimismo, es fundamental conservar en buen estado la colilla o billete, ya que es el único documento válido para reclamar el premio. No se aceptan fotocopias ni imágenes digitales. En caso de resultar ganador, el jugador deberá presentar su documento de identidad y la colilla original en un punto autorizado o en la oficina de la entidad. Este simple cuidado puede marcar la diferencia entre disfrutar de un premio legítimo o perder el derecho a reclamarlo.