La Lotería Caribeña Noche continúa cautivando a miles de jugadores en Colombia, quienes cada jornada esperan con ilusión los resultados del sorteo oficial. En esta ocasión, el miércoles 8 de octubre de 2025, el juego nocturno se realizó en Barranquilla a las 10:35 p.m., con la debida supervisión de las autoridades y bajo estándares de transparencia y control. A continuación, te compartimos el número ganador y dos temas de interés sobre los premios y las recomendaciones más importantes para los apostadores.

Número ganador de la Lotería Caribeña Noche del miércoles 8 de octubre

El sorteo dejó un nuevo número afortunado, junto con la quinta balota, una modalidad que sigue siendo muy popular entre los jugadores que buscan mayores oportunidades de ganar.

Número Ganador: 6644

Quinta Balota: 8.

Cuánto se puede ganar y qué retenciones aplican en Colombia en este chance

En la Caribeña Noche, los jugadores pueden obtener importantes premios, dependiendo del número de cifras acertadas y del valor apostado. El tope máximo corresponde al acierto de las cuatro cifras en orden exacto, con un pago de $4.500 por cada peso ($1) apostado. Esto significa que una apuesta de $1.000 puede generar un premio de $4.500.000.

En el caso de la quinta balota, el pago se eleva a $38.000 por cada peso apostado, lo que permite alcanzar premios que superan los $30 millones. Sin embargo, todos los ganadores deben tener en cuenta que los premios de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a una retención en la fuente del 20%, aplicada sobre el valor neto del premio. Además, los montos superiores a 48 UVT están exentos de devolución o descuento adicional, conforme a lo establecido por la DIAN y Coljuegos.

Recomendaciones prácticas para elegir números y conservar la colilla

Al momento de apostar en la Lotería Caribeña Noche, es importante hacerlo de manera consciente, evitando caer en errores comunes como repetir combinaciones recientes o escoger únicamente fechas personales. Los expertos recomiendan diversificar los números, apostar de forma moderada y siempre verificar que el punto de venta esté autorizado por Coljuegos.

Asimismo, es fundamental conservar en buen estado la colilla o billete, ya que es el único documento válido para reclamar el premio. No se aceptan fotocopias ni imágenes digitales. En caso de resultar ganador, el jugador deberá presentar su documento de identidad y la colilla original en un punto autorizado o en la oficina de la entidad. Este simple cuidado puede marcar la diferencia entre disfrutar de un premio legítimo o perder el derecho a reclamarlo.