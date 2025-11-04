La Lotería Caribeña Noche, una de las más populares entre los colombianos, continúa entregando oportunidades de premio en todo el país. Este lunes festivo 3 de noviembre de 2025 se realizó un nuevo sorteo lleno de expectativa, donde miles de jugadores probaron su suerte con la esperanza de acertar la combinación ganadora. Una vez más, La Caribeña Noche le cumplió a Colombia con una jornada llena de sorpresas y premios para todos los gustos.

Así jugó La Caribeña Noche – Resultados, lunes 3 de noviembre de 2025

No olvides mantener siempre en buen estado tu billete o colilla para que puedas reclamar el premio sin problemas.

Número Ganador: 3827

Quinta Balota: 9.

¿Cómo se calculan las ganancias en La Caribeña Noche según el valor apostado?

El sistema de premios de La Caribeña Noche está diseñado para ofrecer diferentes niveles de ganancia según la modalidad elegida. Cada tipo de apuesta tiene su propio cálculo de pago, determinado por la coincidencia de las cifras y el valor apostado.

Modalidades y pagos aproximados por peso apostado:

Una cifra: último dígito — paga $5 por peso apostado .

. Dos cifras (directo): dos últimos dígitos en orden exacto — paga $50 por peso apostado .

. Tres cifras directo: tres últimos dígitos en orden exacto — paga $400 por peso apostado .

. Tres cifras combinado: tres últimos dígitos en cualquier orden — paga $83 por peso apostado .

. Cuatro cifras directo: las cuatro cifras en orden exacto — paga $4,500 por peso apostado .

. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden — paga $208 por peso apostado .

. Quinta Balota: combinaciones con número adicional — el premio varía según el acierto.

Estas modalidades permiten ajustar la estrategia de juego, desde apuestas simples hasta combinadas, aumentando las posibilidades de ganar. El monto final del premio se calcula multiplicando el valor apostado por el factor correspondiente de la modalidad elegida.

Así puedes ganar con la Quinta Balota en los juegos de chance en Colombia

La Quinta Balota ofrece dos modalidades con distintas formas de ganar, según el orden y número de cifras acertadas.

Modalidad 1

Opción 1: Acierto en las cinco (5) cifras en estricto orden. Premio: Ganas 38.000 veces el valor apostado por cada peso.

Acierto en las cinco (5) cifras en estricto orden. Opción 2: Acierto solo en la última cifra del número ganador. Premio: Te devuelven el total del valor apostado.

Acierto solo en la última cifra del número ganador.

Modalidad 2

Opción 1: Acierto en las cinco (5) cifras en estricto orden. Premio: Ganas 38.000 veces por peso apostado .

Acierto en las cinco (5) cifras en estricto orden. Opción 2: Acierto en las cinco (5) cifras en cualquier orden. Premio: Ganas $100 por peso apostado .

Acierto en las cinco (5) cifras en cualquier orden.

Esta modalidad especial amplía las oportunidades de acierto y multiplica las combinaciones posibles dentro de los sorteos de chance en Colombia.

¿Cómo funciona la Quinta Balota en los sorteos de chance en Colombia?

La Quinta Balota es una cifra adicional que se extrae en cada sorteo para ampliar las combinaciones posibles. No reemplaza al número principal, sino que complementa el sistema de premios, generando opciones secundarias o bonificaciones especiales.

Está regulada por Coljuegos, garantizando transparencia y legalidad en cada extracción, que se realiza con baloteras electrónicas certificadas y bajo la supervisión de delegados de control.

Su función es aumentar las probabilidades de los jugadores dentro del esquema de premios y ofrecer nuevas modalidades de participación en la Lotería Caribeña Día y Noche. Los resultados oficiales, incluida la Quinta Balota, se publican en los canales digitales y puntos autorizados del operador, asegurando trazabilidad y confianza en el proceso.