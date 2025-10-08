La Caribeña Noche sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas en los juegos de chance en Colombia, y cada día más personas buscan entender a fondo cómo se puede ganar un premio con este tradicional sorteo. En esta nota te explicamos cómo funciona la Quinta Balota en sus dos principales modalidades, una herramienta que ofrece oportunidades adicionales y muy atractivas para quienes siguen este sorteo con atención.

Número ganador del sorteo Caribeña Noche del 7 de octubre

Revisa a continuación el número oficial revelado esta noche, así como la Quinta Balota, elemento clave para determinar los posibles premios:

Número Ganador: 0604

Quinta Balota: 2.

Modalidad 1: Quinta directa y última cifra

Esta modalidad premia de dos formas distintas:

Si aciertas las cinco cifras en estricto orden , ganas $38.000 por cada $1 apostado .

, ganas . Si solo aciertas la última cifra, se te devuelve el valor apostado.

Ejemplo práctico:

Si apuestas $1.000 al número 12345 en la Modalidad 1 y el resultado exacto es 12345, recibirás un premio de $31.920.000.

Si el número sorteado termina en 5, aunque no coincidan las demás cifras, te devuelven los $1.000 apostados.

Este modelo es ideal para quienes confían plenamente en una combinación específica y buscan un retorno incluso si solo aciertan el último dígito.

Modalidad 2: Quinta directa e indirecta

Aquí también se premia con $38.000 por cada $1 apostado si aciertas las cinco cifras en estricto orden. Sin embargo, esta modalidad tiene un atractivo adicional:

Si las cinco cifras coinciden en cualquier orden, ganas $100 por cada $1 apostado.

Ejemplo práctico:

Si apuestas $1.000 al número 12345 en la Modalidad 2 y el resultado es 12345, ganas $31.920.000.

Si el número sorteado es 54132, como contiene las cinco cifras aunque en diferente orden, obtienes $84.000.

Es una modalidad pensada para quienes juegan con combinaciones amplias o más flexibles, aumentando las posibilidades de obtener un premio, aunque no sea el mayor posible.