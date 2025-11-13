Ya se conocen los resultados del sorteo de la Lotería Caribeña Noche de este miércoles 12 de noviembre de 2025. Miles de personas en Colombia estuvieron pendientes del desarrollo del sorteo, que vuelve a entregar importantes sumas en premios y sigue siendo una de las alternativas preferidas por los jugadores de chance en el país.

Número ganador de La Caribeña Noche del 12 de noviembre

Número Ganador: 0566

Quinta Balota: 9

¿En qué lugares de Colombia puedo comprar un boleto para La Caribeña Noche?

Una de las grandes ventajas de la lotería Caribeña Noche es que su acceso es fácil y está disponible en todo el territorio nacional. Se puede adquirir un billete en cualquiera de los puntos autorizados de SúperGIROS, Su Red y Paga Todo, que cuentan con una amplia cobertura en municipios y ciudades. Además, quienes prefieren la comodidad de lo digital, pueden comprar su número a través de plataformas virtuales confiables, lo que amplía aún más las posibilidades de participación para cualquier ciudadano desde donde se encuentre.

¿Puedo cobrar mi premio de La Caribeña Noche en cualquier parte del país?

Sí, los premios de la Lotería Caribeña Noche se pueden reclamar en distintos puntos de atención habilitados por las redes autorizadas, sin importar el lugar del país en el que se haya jugado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los montos altos deben reclamarse directamente en las oficinas principales del operador del juego, presentando el billete original, documento de identidad y cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa vigente en Colombia. Para premios menores, es posible cobrar en puntos de SúperGIROS o aliados de forma rápida y segura, siempre y cuando el billete esté en buen estado y se valide correctamente