El sorteo de la Lotería Caribeña Noche del miércoles 17 de septiembre de 2025 dejó a muchos jugadores atentos en toda Colombia, esperando la combinación ganadora. Como cada jornada, este tradicional juego nocturno repartió ilusión y expectativas, y a continuación te presentamos los resultados confirmados junto con información clave sobre aspectos legales que conviene conocer al momento de reclamar un premio.

Número ganador de la Lotería Caribeña Noche del 17 de septiembre

Estos son los resultados oficiales del sorteo de la Lotería Caribeña Noche de este miércoles en Colombia:

Número Ganador: 3437

Quinta Balota: 4.

Conservar el boleto en buen estado es el primer paso para que este resultado tenga validez en caso de acierto, pues sin el documento original no es posible acceder al cobro del premio.

¿Cuál es la caducidad de un premio en la lotería?

Uno de los aspectos más importantes que regula Coljuegos es el tiempo de vigencia de los premios. En Colombia, los ganadores de lotería y chance tienen un plazo máximo de un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente. Una vez vencido ese tiempo, el derecho caduca y el dinero retorna al operador del juego. Por ello, revisar los resultados a tiempo y guardar la colilla en buen estado es vital para no perder la oportunidad.

¿Qué documentación debo presentar para reclamar un premio?

Además del billete original, en buen estado y sin tachaduras, el jugador debe presentar su cédula de ciudadanía vigente. En el caso de premios altos, es posible que se exijan trámites adicionales, como el diligenciamiento de formularios o la verificación biométrica del ganador. Estos protocolos buscan garantizar transparencia, seguridad y que los recursos lleguen a la persona que efectivamente apostó.

Conocer estas normas no solo evita inconvenientes, sino que también fortalece la confianza en el sistema de juegos autorizados en Colombia.