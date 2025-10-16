La Lotería Caribeña Noche cerró la jornada de este miércoles 15 de octubre de 2025 con su tradicional sorteo, uno de los más esperados por miles de jugadores en Colombia. Cada noche, este juego reparte ilusión, premios y emoción en todo el país. Revisa si hoy fuiste el afortunado ganador.

Resultados oficiales del sorteo Caribeña Noche – miércoles 15 de octubre de 2025

Número Ganador: 8296

Quinta Balota: 7.

Diferencias entre chance, lotería, baloto y astro: guía clara para entender cada juego

Aunque todos se agrupan dentro del mundo de los sorteos y las apuestas legales en Colombia, cada modalidad tiene reglas y estructuras diferentes.

Chance: permite apostar a un número de hasta cuatro cifras, con resultados diarios y múltiples oportunidades.

permite apostar a un número de hasta cuatro cifras, con resultados diarios y múltiples oportunidades. Lotería: se juega con billetes o fracciones que incluyen series; se realiza semanalmente y ofrece grandes premios en dinero.

se juega con billetes o fracciones que incluyen series; se realiza semanalmente y ofrece grandes en dinero. Baloto: es un juego acumulativo basado en el acierto de combinaciones numéricas, con sorteos cada pocos días y una bolsa millonaria.

es un juego acumulativo basado en el acierto de combinaciones numéricas, con sorteos cada pocos días y una bolsa millonaria. Súper Astro: mezcla azar y astrología, apostando no solo a números, sino también al signo zodiacal, lo que lo hace único entre los juegos autorizados por Coljuegos.

Cada uno ofrece diferentes niveles de riesgo y ganancia, permitiendo al jugador escoger el formato que más se ajuste a su gusto y presupuesto.

¿Cuál es la tabla oficial de premios de la Lotería La Caribeña en Colombia?

La Lotería La Caribeña cuenta con una estructura de premios definida y supervisada por Coljuegos. El premio mayor se otorga a quien acierte la totalidad de la combinación ganadora, pero también existen categorías secundarias que reparten dinero a quienes aciertan parcialmente los números o la quinta balota.

Además, el juego reparte secos y otras modalidades de premios menores, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia. Esta tabla puede consultarse en los puntos oficiales de venta o en las plataformas digitales autorizadas de SuRed, PagaTodo, Supergiros y La Caribeña, todas con verificación legal.

Cada sorteo contribuye además al financiamiento del sistema de salud, convirtiendo el acto de jugar en una tradición con impacto social positivo.