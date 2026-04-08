La noche del martes llega con tranquilidad en Colombia, luego de una jornada productiva en la que se cumplieron los objetivos principales. En ese ambiente más relajado, muchos aprovechan para hacer una última pausa y revisar el resultado de La Caribeña Noche, uno de los chance más consultados al cierre de la jornada.

A las 10:32 p.m., el sorteo se llevó a cabo con normalidad, dejando expectativa entre los jugadores que buscan confirmar si lograron algún premio este 7 de abril de 2026.

Resultado de La Caribeña Noche del martes 7 de abril de 2026

Este fue el resultado del sorteo de La Caribeña Noche en Colombia:

Número Ganador: 4687

Quinta Balota: 5.

Revise su colilla para verificar si obtuvo algún premio en este chance.

Cómo se determina el premio mayor en los sorteos de chance

A diferencia de algunas modalidades de lotería, en el chance el valor del premio no es fijo, sino que depende de reglas previamente establecidas por los operadores autorizados en Colombia.

El premio mayor se calcula principalmente con base en:

El valor apostado por el jugador

por el jugador La modalidad elegida (directo, combinado, etc.)

(directo, combinado, etc.) Los multiplicadores definidos por el operador

En este modelo, no influyen directamente bolsas acumuladas como en otros juegos, sino que cada acierto tiene un pago proporcional según lo jugado. Sin embargo, el volumen de ventas sí impacta el sistema en general, ya que permite sostener la operación, garantizar pagos y alimentar los aportes al Estado.

Por eso, el jugador siempre sabe que su posible premio está ligado a su propia jugada, dentro de un esquema claro y previamente definido.

Cómo funciona una modalidad específica en el chance

El chance en Colombia ofrece múltiples modalidades que permiten diversificar la forma de participar en cada sorteo. Algunas de las más utilizadas incluyen:

Cuatro cifras (directo): acertar exactamente el número en el orden jugado. Es la modalidad con mayor nivel de exigencia, pero también con mejores pagos.

acertar exactamente el número en el orden jugado. Es la modalidad con mayor nivel de exigencia, pero también con mejores pagos. Indirectos o aproximaciones: se refieren a coincidencias parciales del número, dependiendo de las reglas del operador. Permiten acceder a premios menores sin acertar completamente la combinación.

se refieren a coincidencias parciales del número, dependiendo de las reglas del operador. Permiten acceder a premios menores sin acertar completamente la combinación. Quinta balota: número adicional que complementa el resultado principal. Puede otorgar premios secundarios si coincide con la jugada del participante, incluso si no se aciertan las cuatro cifras completas.

Cada modalidad tiene su propia lógica, nivel de dificultad y estructura de pagos. Entenderlas permite al jugador tomar decisiones más informadas y reconocer con claridad cuándo ha obtenido un premio en un chance.