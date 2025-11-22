El sorteo de La Caribeña Noche correspondiente al viernes 21 de noviembre de 2025 ya entregó su resultado. Miles de jugadores en Colombia siguen esta lotería cada noche, no solo para conocer el número ganador, sino también para resolver dudas frecuentes sobre la normativa, los tiempos de cobro y las condiciones para participar en los juegos de chance y lotería. Consulta aquí el número ganador y temas clave sobre participación y plazos de cobro.

Así se jugó La Caribeña Noche del 21 de noviembre de 2025

Consulta a continuación el resultado confirmado del sorteo:

Número Ganador: 2013

Quinta Balota: 3.

¿Puedo jugar a la lotería si estoy reportado en centrales de riesgo?

Esta es una de las preguntas más comunes entre apostadores en Colombia. Estar reportado en centrales de riesgo no impide participar en juegos como La Caribeña Noche, ni tampoco afecta la posibilidad de cobrar un premio.

La razón es clara: los sorteos operados por entidades autorizadas no funcionan como productos financieros, por lo que no aplican criterios de historial crediticio. Sin embargo, sí existen matices importantes:

Los jugadores deben cumplir con los requisitos de identificación al momento del cobro.

El premio siempre se entrega al titular que aparece registrado como ganador, sin relación alguna con reportes comerciales.

El operador puede exigir verificación adicional si se trata de premios altos, siguiendo los protocolos establecidos por Coljuegos.

En resumen, un reporte financiero no limita la participación, pero el jugador debe asegurarse de cumplir las exigencias de identidad y documentación.

¿Cuál es el plazo legal en Colombia para reclamar un premio en la Lotería Caribeña Noche?

El marco normativo colombiano establece que los premios derivados de juegos de chance y loterías deben reclamarse dentro de un plazo definido por la regulación vigente y por los operadores autorizados. En la práctica, este plazo suele ser de hasta un año, contados desde la fecha del sorteo, para que el ganador pueda presentar su boleto y solicitar el pago.

Una vez vencido ese periodo, el premio prescribe, lo que significa que ya no puede ser cobrado por el apostador. Dichos recursos pasan a ser administrados por el sector público y se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud en Colombia, siguiendo las disposiciones de Coljuegos y del Ministerio de Hacienda.

Por eso, se recomienda conservar el boleto en buen estado, verificar los resultados con prontitud y acudir a los puntos autorizados dentro del plazo legal para evitar la pérdida del premio.