El sorteo de la Lotería Caribeña Noche del lunes 8 de septiembre de 2025 ya se jugó y entregó sus resultados oficiales para todos los apostadores en Colombia. Esta lotería, que goza de gran acogida, mantiene su popularidad al ofrecer diferentes opciones de premio, incluyendo el número ganador y la llamada quinta balota.

Resultados de la Lotería Caribeña Noche del lunes 8 de septiembre de 2025

Número Ganador: 7009

Quinta Balota: 8.

Con esta combinación, los jugadores pueden confirmar si fueron favorecidos en este sorteo y si tienen derecho a reclamar el premio correspondiente.

¿Cómo se reclama un premio de la Lotería Caribeña?

Los ganadores del sorteo Caribeña Noche pueden reclamar su premio directamente en los puntos autorizados de venta en Colombia o en las oficinas principales de la entidad que administra la lotería. En el caso de premios mayores, es necesario presentar el billete o tiquete original, el documento de identidad y diligenciar el formulario de cobro.

De acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retención en la fuente y descuentos tributarios, por lo que el valor recibido puede ser diferente al publicado en la tabla oficial. Por esta razón, es importante reclamar siempre en los lugares oficiales y evitar intermediarios.

¿Qué significa la quinta balota en la Lotería Caribeña?

Uno de los aspectos que distingue a la Caribeña Noche es la inclusión de la quinta balota en sus sorteos. Este número adicional no corresponde al premio mayor, pero sí amplía las opciones de ganar para los apostadores.

La quinta balota permite a los jugadores participar en premios secundarios o “secos”, lo que hace que el sorteo sea más dinámico y con mayores oportunidades de ganar. Muchos apostadores en Colombia siguen esta cifra como referencia para sus futuras jugadas, ya que en ocasiones puede repetirse o marcar tendencias interesantes.

La Caribeña Noche del lunes 8 de septiembre de 2025 volvió a emocionar a los jugadores, consolidándose como una de las loterías favoritas del Caribe colombiano y un referente dentro de los juegos de chance del país.