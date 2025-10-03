La Lotería Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados en Colombia, con jugadores que participan diariamente con la ilusión de llevarse un gran premio. Como es tradición, el sorteo se realizó en hoy, viernes 3 de octubre de 2025, en Barranquilla a las 2:30 p.m., bajo la supervisión de las autoridades competentes, garantizando transparencia en cada jugada. A continuación, compartimos el resultado principal junto con dos temas de interés para quienes siguen de cerca esta lotería.

Número ganador de la Lotería Caribeña Día del viernes 3 de octubre

El sorteo de hoy dejó un nuevo número ganador, que se convierte en la cifra de la suerte para los jugadores que confiaron en su apuesta. Además, se definió la quinta balota, modalidad que ofrece un atractivo adicional para quienes buscan más oportunidades de ganar.

Número Ganador: 1078

Quinta Balota: 8

¿Cuál es la tabla oficial de premios en el chance de la Lotería Caribeña Día?

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la tabla oficial de premios, la cual determina cuánto se gana dependiendo de las cifras acertadas y el orden en que coincidan. En la Lotería Caribeña Día, los pagos se realizan de la siguiente manera:

Acierto de 4 cifras en orden exacto: $4.500 por cada $1 apostado .

. Acierto de 4 cifras en cualquier orden: $208 por cada $1 apostado .

. Acierto de 3 cifras en orden exacto: $400 por cada $1 apostado .

. Acierto de 3 cifras en cualquier orden: $83 por cada $1 apostado .

. Acierto de 2 cifras en orden exacto: $50 por cada $1 apostado .

. Acierto de la última cifra: $5 por cada $1 apostado.

Esta tabla es oficial y está diseñada para garantizar transparencia y claridad en los sorteos. Cada jugador sabe de antemano cómo se calculan los pagos, lo que fortalece la confianza en el juego.

Devoluciones en la Lotería Caribeña Día: ¿en qué casos aplica y cómo se reclama?

Además de los premios, la Lotería Caribeña Día contempla la posibilidad de devoluciones. Esto ocurre en modalidades especiales, como la quinta balota, cuando el jugador acierta únicamente la última cifra. En ese caso, se devuelve el valor total del dinero jugado, lo que permite seguir participando sin pérdidas.

Para reclamar una devolución, el jugador debe:

Presentar el billete original en buen estado. Acudir a un punto de venta autorizado de SuRed, Supergiros o PagaTodo. Realizar la reclamación dentro del plazo legal establecido en la normativa vigente.

De esta forma, la devolución se convierte en una garantía adicional que protege la inversión de los jugadores y refuerza la confianza en este tradicional sorteo de Colombia.