Este jueves 21 de agosto se realizó un nuevo sorteo de la Caribeña Día, uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Como cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos al resultado oficial, pero también es importante saber qué hacer en caso de ganar. Hoy resolvemos dos dudas clave: los impuestos que se deben pagar y qué pasa si dos personas reclaman el mismo premio.

Número ganador del sorteo Caribeña Día del 21 de agosto

A continuación, te presentamos el resultado oficial del sorteo de hoy, incluyendo la quinta balota, que juega un papel importante en las modalidades de este juego.

Número Ganador: 8960

Quinta Balota: 9

Qué impuestos debo pagar en Colombia si gano esta lotería

Ganar un premio de lotería en Colombia genera obligaciones tributarias. El impuesto más relevante es la retención en la fuente, que se aplica de forma automática al momento de cobrar.

Aspectos clave:

Toda ganancia superior a 48 UVT (aproximadamente $2.240.000 en 2025) está sujeta a una retención del 20% sobre el total ganado.

sobre el total ganado. Este valor es descontado directamente por el operador antes de entregarte el dinero.

El ganador debe conservar el comprobante de pago y declarar el ingreso en su próxima declaración de renta, si está obligado a presentarla.

Tips útiles:

Asegúrate de reclamar el premio dentro del plazo establecido (generalmente 30 días).

dentro del plazo establecido (generalmente 30 días). Declara el monto recibido tal como figura en el comprobante entregado por el operador del sorteo .

. Si tienes dudas tributarias, consulta a un contador o revisa los lineamientos oficiales de la DIAN.

¿Qué pasa si dos personas reclaman el mismo premio?

Este escenario, aunque poco común, ha ocurrido. En Colombia, el único documento válido para reclamar un premio es el billete o colilla original en buen estado.

En caso de conflicto:

Se inicia un protocolo interno de verificación por parte del operador del chance o la lotería .

o la . Se analiza la información del billete, el código de impresión, fecha, hora y punto de venta.

Si dos personas presentan copias o alegan haber perdido el original, el caso puede ser escalado a instancias legales.

Conclusión:

El premio se entrega únicamente al portador del billete original. Por eso, es fundamental conservarlo en buen estado y evitar compartir imágenes o datos sensibles del tiquete.