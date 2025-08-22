Este viernes 22 de agosto de 2025 se llevó a cabo un nuevo sorteo del Súper Astro Sol, el popular juego de chance que combina números con signos zodiacales y que sigue ganando fieles jugadores en todo el país. Más allá del resultado del día, es importante destacar las entidades y figuras responsables de garantizar que cada premio se entregue de forma transparente y legal. A continuación, el número ganador oficial y dos puntos clave sobre la supervisión de este tipo de juegos en Colombia.

Número ganador del sorteo Súper Astro Sol del 22 de agosto

Consulta aquí la combinación ganadora del Súper Astro Sol de este viernes, compuesta por número y signo zodiacal, correspondiente al sorteo autorizado para esta fecha:

Número Ganador: 0047

Signo Zodiacal: Géminis.

Qué es Coljuegos y cuál es su función en el sector de las loterías

Coljuegos es la entidad estatal encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia. Su papel es fundamental para garantizar la legalidad, transparencia y correcto funcionamiento de los sorteos, loterías y demás modalidades de juego que operan en el país. Supervisa tanto a operadores como a concesionarios, velando porque todos los procesos se ajusten a la normativa vigente.

Además, Coljuegos es la encargada de otorgar licencias, recaudar recursos derivados de los juegos de chance y lotería, y destinarlos a programas de salud pública. Su rol es clave para que el juego responsable se mantenga como una forma segura de entretenimiento.

Delegados de sorteos: quiénes son y por qué su presencia es clave

Cada sorteo en Colombia, incluyendo el Súper Astro Sol, cuenta con la presencia de uno o varios delegados, cuya función es verificar y certificar que el proceso se realice de manera justa y transparente. Para ejercer como delegado, se deben cumplir requisitos como formación académica mínima, no tener conflictos de interés, y aprobar capacitaciones oficiales sobre los procedimientos de sorteo.

Estas personas supervisan el estado de las balotas, el funcionamiento de las baloteras, la grabación del evento y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Su presencia da fe pública del resultado y es una garantía adicional para todos los jugadores del país. Gracias a esta figura, el premio que se entrega es legítimo y comprobable.