Por fin parece haber luz al final del túnel en una de las negociaciones que más expectativa generó en este mercado de pases. El arribo de Yeison Guzmán al América de Cali dejó de ser una promesa lejana y pasó a convertirse en una operación encaminada, luego de varios días de silencio, trabas contractuales y versiones cruzadas que encendieron la impaciencia del hincha escarlata. Este sábado se conocieron los detalles finales que explican cómo se destrabó un fichaje que parecía cerrado, luego congelado y ahora, finalmente, en recta final.

El mediocampista ofensivo de 27 años, cuyo pase pertenece a Fortaleza de Brasil, se convirtió desde hace semanas en una prioridad deportiva para el club vallecaucano. Sin embargo, cuando todo indicaba que el acuerdo estaba listo, el negocio se estancó y durante varios días no hubo información oficial que aclarara el estado real de la negociación. Hoy, ese panorama cambió.

El acuerdo final con Fortaleza y los términos del contrato

Tras intensas conversaciones, América de Cali y Fortaleza lograron acercar posiciones y cerrar los puntos que habían frenado la operación. El volante llegará a la capital del Valle del Cauca bajo un esquema que incluye un cargo en dólares y una compra obligatoria al cumplirse una serie de objetivos claramente estipulados en el contrato, relacionados con partidos disputados y goles convertidos durante la temporada.

El plan ya tiene fechas: Yeison Guzmán arribará a la sede de Cascajal el próximo 2 de enero, día en el que se someterá a los exámenes médicos de rigor y, de superarlos, estampará su firma para quedar vinculado al club durante todo 2026. De no mediar contratiempos, será uno de los nombres fuertes del nuevo proyecto deportivo escarlata.

El alivio tras semanas de frustraciones en el mercado

Este acuerdo representa un verdadero bálsamo para el entorno americano, que en los últimos días acumuló más decepciones que certezas en el mercado de fichajes. El caso más reciente fue el del extremo Harold Santiago Mosquera, quien tenía todo listo para presentarse a pretemporada el 3 de enero, pero terminó firmando con Cerro Porteño de Paraguay cuando la negociación se enfrió.

A ese episodio se sumó la incertidumbre alrededor del delantero venezolano Darwin Machís, cuya llegada fue anticipada incluso por el propio entrenador David González Giraldo, quien reconoció públicamente haber hablado en varias ocasiones con el jugador. A pesar de ello, su incorporación aún no ha sido oficializada, generando desconfianza entre los aficionados.

Con ese antecedente fresco, el temor de que ocurriera algo similar con Guzmán era latente. No obstante, en esta ocasión el desenlace fue distinto.

Marcela Gómez tomó el control de la operación

Uno de los factores determinantes para que el negocio avanzara fue la intervención directa de la presidenta del club, Marcela Gómez, quien decidió liderar personalmente la negociación desde sus primeras etapas. Su involucramiento constante permitió destrabar puntos sensibles del acuerdo y transmitirle confianza tanto al club brasileño como al futbolista.

A ello se sumó la voluntad del jugador, quien, pese a recibir sondeos de otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano, siempre manifestó que su prioridad era vestir la camiseta roja en 2026. Ese guiño fue clave para sostener el pulso cuando la negociación parecía enfriarse.

Don Tulio anticipó el desenlace: “Estamos a mínimos detalles de firmarlo”

Durante la semana, el propio Tulio Gómez, máximo accionista del club y padre de la presidenta, ya había dado señales claras de que el acuerdo estaba cerca de cerrarse. En diálogo con el programa radial BVAR Caracol, el dirigente fue contundente:

“En el tema de Yeison le digo con toda franqueza que estamos a mínimos detalles de firmarlo y espero que esto se pueda dar antes que acabe este año para que estemos todos tranquilos al respecto; aprendimos de lo sucedido con Mosquera; ese jugador lo teníamos listo hace más de un mes, pero alguien filtró el nombre y ahí empezó a dañarse todo; ahora con Guzmán nos hemos encargado de asegurarnos y esperamos dar la noticia oficial en breve”.

Las palabras de Gómez no solo confirmaron el estado avanzado del negocio, sino que también evidenciaron un cambio de estrategia en el manejo del mercado, aprendiendo de errores recientes que terminaron costándole fichajes al club.

David González, el factor decisivo para convencer a Guzmán

Si había una carta fuerte que América de Cali podía jugar en esta negociación, era la figura de David González. El entrenador conoce a la perfección a Yeison Guzmán, a quien dirigió con éxito en Deportes Tolima, etapa en la que el volante mostró uno de los mejores niveles de su carrera.

Las conversaciones entre técnico y jugador fueron profundas y directas. González fue claro en su mensaje: Guzmán no llegaría como una apuesta más, sino como líder del equipo, titular indiscutido y pieza central del proyecto deportivo para 2026. Esa confianza explícita, sumada al conocimiento mutuo y a un plan futbolístico claro, terminó inclinando definitivamente la balanza a favor del conjunto escarlata.

Así, tras semanas de incertidumbre, silencios y negociaciones complejas, América de Cali parece haber asegurado por fin el fichaje que sus hinchas venían esperando. El desenlace está cerca y, esta vez, todo indica que el final será el deseado.