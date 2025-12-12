El experimentado guardameta uruguayo Washington Ortega, de 31 años, atraviesa uno de los momentos más determinantes de su carrera. Aunque hoy es figura en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica —club con el que suma tres títulos en apenas año y medio—, su continuidad está lejos de estar asegurada. El arquero evalúa alternativas para 2026 mientras su representante comenzó a mover el mercado acercando su nombre a tres importantes equipos del Fútbol Profesional Colombiano, una liga que conoce muy bien tras su exitoso paso de tres temporadas por Equidad Seguros (actual Internacional de Bogotá).

El giro inesperado en este caso es que Ortega renovó contrato hasta 2028, pero Alajuelense estaría dispuesto a negociar si llega una oferta cercana al millón de dólares. Y según pudo conocerse, tres clubes colombianos ya están explorando seriamente pagar esa cifra para quedarse con uno de los porteros más confiables del continente.

América de Cali acelera y toma ventaja en la puja por el uruguayo

Entre los tres clubes interesados, el América de Cali es el que más ha insistido y el que más seduce hoy al guardameta. Con la salida confirmada de Joel Graterol y Santiago Silva, el cupo de arquero extranjero quedó disponible, y el técnico David González pidió expresamente un portero de jerarquía que eleve la competencia interna con Jorge Soto.

El perfil de Washington Ortega encaja a la perfección en lo que busca el plantel escarlata: experiencia inmediata, rendimiento alto y conocimiento profundo del fútbol colombiano. En Cascajal consideran que el uruguayo podría convertirse rápidamente en un titular sólido para 2026, por lo que ya iniciaron contactos preliminares para revisar condiciones económicas.

Deportivo Cali entra en modo emergencia para resolver su portería

El segundo equipo al que llegó el nombre del uruguayo fue Deportivo Cali, institución que vive una urgencia clara en la búsqueda de un arquero titular para reemplazar al canterano Alejandro Rodríguez, quien sería cedido para sumar minutos.

El técnico Alberto Gamero ha manifestado su preocupación por la falta de definición en esa posición. En menos de un mes han evaluado opciones como Neto Volpi, Éder Chaux, Álvaro Montero y Rafael Romo, pero ninguna negociación llegó a concretarse.

Ante el ofrecimiento de Washington Ortega, Gamero dio de inmediato el visto bueno para avanzar en conversaciones tanto con su representante como con Alajuelense. El Cali, por necesidad y urgencia deportiva, se convierte en un protagonista serio de este caso.

Millonarios observa el mercado, pero con limitaciones clave

El tercer equipo en la conversación es Millonarios FC, donde Ortega dejó muy buena impresión debido a su adaptación a la altura de Bogotá y su rendimiento durante su anterior paso por la capital.

Sin embargo, la operación luce más compleja para el cuadro embajador. Millonarios no quiere tener dos arqueros extranjeros, y esta misma semana se confirmó la continuidad del uruguayo Guillermo de Amores al menos hasta mitad de 2026. Si bien la directiva no descarta evaluar la opción más adelante, hoy es el club que menos avanza en la puja.

Un futuro abierto para un arquero que despierta disputa en Colombia

La situación está clara: el precio es concreto, los interesados existen y el nivel de Washington Ortega lo coloca como uno de los arqueros más apetecidos del mercado. Su futuro se debate entre prolongar una etapa exitosa en Costa Rica o vivir un esperado regreso al fútbol colombiano, que hoy parece más cercano que nunca.

El uruguayo escucha, analiza y sopesa opciones. Los clubes, mientras tanto, miden esfuerzos económicos para quedarse con un guardameta que ofrece seguridad, liderazgo y un presente altamente competitivo