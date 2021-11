‘Trencito’ Valencia denunció fuertes amenazas por derrota del Pereira ante América

José Valencia, más conocido como el ‘Trencito’, estuvo ayer presente en la abultada derrota del Deportivo Pereira 1-5 ante América de Cali, partido que le terminó dando la clasificación al cuadro vallecaucano a los cuadrangulares.

Ante esto, este lunes, el delantero del cuadro matecaña denunció a través de sus redes sociales que ha recibido mensajes de “insultos y amenazas” tras la derrota ante el conjunto Escarlata. Según él, lo vieron hablando con jugadores de América con los que tiene un gran amistad y “están malinterpretando” las cosas.

“En las últimas horas he sido victima de amenazas e insultos, solo porque al final del partido, entre Pereira y América, saludé, hablé y me abracé con amigos de mi pueblo, donde crecí y me críe…”.

Estos fueron: “Adrián Ramos, (Jeison) Lucumí, Luis Paz, entre otros, como el arquero Novoa, que compartimos en una selección Bogotá hace muchos años”, dijo el ‘Trencito a través de su cuenta de Instagram”.

Y Finalizó escribiendo que “estoy 100 por ciento identificado con el club Deportivo Pereira y los resultados; la situación me afecta como a todos mis compañeros, pero los invito a no mal interpretar las cosas”.

La publicación de José Valencia