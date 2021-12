Teo Gutiérrez: respuesta a Fuad Char y lo que va a pensar para definir su futuro

Información de interés en Deportivo Cali y Junior. Teo Gutiérrez está en Barranquilla. ¿Se reunirá con directivos del cuadro rojiblanco?

Ese es el rumor que surgió tras el título que festejó con la camiseta verdiblanca. Una vez campeón, en Barranquilla empezó a hablarse al respecto. Teo Gutiérrez es un jugador que tiene contrato en Deportivo Cali hasta el 31 de diciembre. ¿Se abre la posibilidad de un cambio? La especulación es alta y más ahora que se dio su viaje a Barranquilla a pasar el fin de año. Los rumores de fichajes y transferencias para el inicio de competencias son situaciones que mantienen a la expectativas a sitios especializados en pronósticos como bet365. Este tema dará mucho de qué hablar.

Respuestas de Teo Gutiérrez en Saque Largo (Win Sports)

Sobre su futuro. “Te voy a ser sincero. Termino con Deportivo Cali el 31 de diciembre. Lo más importante del profe era que quería que nadie se desviara del camino y que después del campeonato él iba a decir quién iba a seguir o no. Yo estoy a la espera de eso. Ojalá que el profe decida que puedo seguir en el Cali y que el presidente también. Que sea lo mejor para todos. También quiero descansar. Mirar qué es lo mejor para mí y para mi familia. Después tomar la mejor decisión. La verdad que el cariño de anoche fue muy especial y emotivo para mí y la gente. Me he metido en un problema muy grande”.

Lo otro que dijo Teófilo fue una respuesta a Fuad Char. Hay que recordar que recientemente el accionista de Junior dijo que Teófilo no regresaría al club. “Teo no. Teo ya se fue, estamos muy contentos por cómo le está yendo en Cali. Ojalá nos hubiera dado esas manifestaciones acá”.

La respuesta de Teo: “Oí la declaración del jefe de Junior y bueno, él dijo la verdad… que yo no estaba en Junior, estaba en Deportivo Cali (risas). Que había quedado en deuda con Junior, bueno. Eso es respetable. Respeto a los mayores, la gente de fútbol. Ahora mismo estoy disfrutando y estoy muy feliz por lo que he conseguido a nivel de fútbol colombiano y por estar metido en dos hinchadas grandes”.

¿Reunión con directivos de Junior? Versión de Habla Deportes. “Teófilo Gutiérrez tiene la intención de reunirse con la directiva de Junior. La idea es solucionar los inconvenientes que se dieron en su momento”. Le mencionaron el tema en Saque Largo y sencillamente dijo que él toma café con la gente del fútbol. Así que si lo invitan, quizá vaya.

Las respuestas de Teo Gutiérrez (Saque Largo)

"Ojalá el profe Dudamel y el presidente del Cali decidan que yo siga pero también quiero descansar este fin de año y pensar qué es lo mejor para mí" Teo Gutiérrez. #SaqueLargoWIN pic.twitter.com/RYoPgQbzRI — Saque Largo Win (@SaqueLargoWin) December 23, 2021