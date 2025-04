El cuadro barranquillero perdía 3-1 en el estadio Departamental Libertad de Pasto, pero en el segundo tiempo logró emparejar las acciones y dejar cifras concretas en el resultado, 3-3. Ahora Junior es líder solitario de la Liga BetPlay con 26 unidades, a la espera de lo que pueda ocurrir este domingo entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio El Campín.

Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay tras partidos de viernes 11 y sábado 12 de abril

Atlético Junior – 26 puntos, +8, 13 PJ América de Cali – 25 puntos, +12, 13 PJ Millonarios – 25 puntos, +8, 13 PJ Atlético Nacional – 24 puntos, +12, 12 PJ Santa Fe – 23 puntos, +7, 14 PJ Tolima – 22 puntos, +8, 12 PJ Independiente Medellín – 21 puntos, +8, 12 PJ Deportivo Cali – 20 puntos, +5, 13 PJ Deportivo Pasto – 20 puntos, +3, 13 PJ Once Caldas – 19 puntos, -1, 12 PJ Alianza FC Valledupar – 16 puntos, -5, 13 PJ Deportivo Pereira – 14 puntos, -4, 13 PJ Llaneros FC – 14 puntos, -5, 14 PJ Bucaramanga – 13 puntos, -4, 12 PJ Envigado – 12 puntos, -9, 12 PJ Chicó FC – 12 puntos, -12, 13 PJ Fortaleza FC – 10 puntos, -10, 12 PJ Águilas Doradas Rionegro – 9 puntos, -4, 12 PJ La Equidad – 7 puntos, -8, 13 PJ Unión Magdalena – 6 puntos, -9, 13 PJ

Resultados hasta el momento de la Jornada 13 de la Liga BetPlay

Deportivo Pasto 3-3 Atlético Junior

Unión Magdalena 2-2 Deportivo Pereira

Envigado 1-1 América de Cali

Deportivo Cali 0-0 Águilas Doradas Rionegro

Llaneros FC 0-1 Alianza FC Valledupar

La Equidad 2-1 Santa Fe

Partidos que complementan la Jornada 13 en Colombia

Sábado 12 de abril

20:30 – Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Domingo 13 de abril

15:00 – Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

18:00 – Millonarios vs. Atlético Nacional

20:10 – Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza FC