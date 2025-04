América de Cali se vio sorprendido en su visita al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales. El cuadro Albo se hizo con el partido al doblegar a los Escarlatas 3-0, con dos anotaciones de su artillero, Dayro Mauricio Moreno, y uno más de Gilbert Álvarez.

Este resultado deja a América de Cali compartiendo con Atlético Nacional lo más alto de la Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay, ambos con 24 puntos, y ambos con +12 en la diferencia de gol; sin embargo, los antioqueños son primeros al tener 24 tantos anotados por 21 de los vallecaucanos.

Si este domingo Junior de Barranquilla derrota al Deportivo Independiente Medellín en el Metropolitano, será el líder absoluto del certamen.

Tabla de Posiciones de la Liga BetPlay (Jornada 12)

Atlético Nacional – 24 puntos, 12 PJ, +12 América de Cali – 24 puntos, 12 PJ, +12 Santa Fe – 23 puntos, 13 PJ, +8 Atlético Junior – 22 puntos, 11 PJ, +7 Millonarios – 22 puntos, 12 PJ, +6 Independiente Medellín – 21 puntos, 11 PJ, +9 Tolima – 19 puntos, 11 PJ, +7 Deportivo Cali – 19 puntos, 12 PJ, +5 Deportivo Pasto – 19 puntos, 12 PJ, +3 Once Caldas – 19 puntos, 12 PJ, -1 Bucaramanga – 13 puntos, 11 PJ, -3 Alianza FC Valledupar – 13 puntos, 12 PJ, -6 Deportivo Pereira – 12 puntos, 11 PJ, -4 Llaneros FC – 11 puntos, 12 PJ, -5 Envigado – 11 puntos, 11 PJ, -9 Chicó FC – 11 puntos, 12 PJ, -12 Fortaleza FC – 10 puntos, 11 PJ, -8 Águilas Doradas Rionegro – 8 puntos, 10 PJ, -3 Unión Magdalena – 5 puntos, 12 PJ, -9 La Equidad – 4 puntos, 12 PJ, -9

Resultados hasta el momento de la Jornada 12 de la Liga BetPlay

Once Caldas 3-0 América de Cali

Deportivo Cali 3-1 La Equidad

Atlético Nacional 1-0 Unión Magdalena

Santa Fe 1-1 Deportivo Pasto

Alianza FC Valledupar 0-0 Envigado

Partidos restantes de la Jornada 12 en la Liga BetPlay

Sábado 5 de abril

20:30 – Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Domingo 6 de abril

14:00 – Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó

16:10 – Fortaleza FC vs. Millonarios

18:20 – Atlético Junior vs. Independiente Medellín

20:30 – Águilas Doradas Rionegro vs. Llaneros FC