El pasado lunes se le notificó al entrenador argentino Javier Marcelo Gandolfi, de 44 años, que su ciclo al frente de Atlético Nacional había terminado. La derrota en condición de local frente a Atlético Bucaramanga fue el detonante. El anuncio oficial por parte del club tardó dos días más en hacerse público, puesto que debían cerrar los acuerdos contractuales con el DT y su cuerpo técnico, quienes tenían vínculo vigente por 16 meses más.

Gandolfi nunca enamoró al hincha de Nacional

El paso de Gandolfi por el Verdolaga estuvo marcado por la irregularidad. Solo alcanzó a dirigir ocho meses, en los que sus números no fueron del todo malos, pero nunca consiguió enamorar a la tribuna. Los hinchas de Nacional criticaron constantemente en redes el estilo de juego del argentino y su manejo de grupo, lo que generó un divorcio evidente con la afición.

Las críticas aumentaron tras la eliminación en la Liga BetPlay del primer semestre y la dolorosa caída en octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo desde el punto penal. A pesar de que el equipo fue superior en varios pasajes de la serie, la suerte no estuvo de su lado.

En cada rueda de prensa, Gandolfi defendió su trabajo y la idea futbolística, pero reconocía que entendía las molestias de los hinchas, sabiendo de antemano que “la hinchada de Atlético Nacional es muy exigente”.

El mensaje de despedida de Javier Gandolfi

Tras guardar silencio cuatro días después de su salida, Gandolfi se pronunció este sábado a través de su cuenta de Instagram @javiergandolfidt. Allí compartió un mensaje extenso y conciliador, sin espacio para polémicas ni indirectas, pero con una frase que hoy genera debate: prometió un eventual regreso en el futuro.

Este fue el comunicado completo del entrenador argentino:

«A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club.

Estoy convencido de que, con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones.

Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo.

Quiero agradecer a la Propiedad, a su Presidente y a la Dirección Deportiva, la confianza y la libertad con las que hemos trabajado; al plantel por su entrega, compromiso y sana convivencia —fue un honor dirigirlos—, también quiero resaltar a todos los empleados y colaboradores que con su respeto y predisposición nos hicieron más fácil el día a día. Y por último, a todos los hinchas que con su aliento nos acompañaron en cada partido y en todo momento.

Me llevo atesorado el cariño recibido. Hoy toca despedirse y continuar adelante. Son decisiones que deben aceptarse y consensuarse siempre respetando y poniendo por delante a la Institución.

No tengo dudas de que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia. Seguramente nos reencontremos en un futuro.

¡Siempre verdolaga! Con afecto y gratitud, Javier Gandolfi»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Javier Gandolfi (@javiergandolfidt)

La frase que generó debate en la hinchada

El detalle más comentado de la despedida fue la afirmación: “Seguramente nos reencontremos en un futuro. ¡Siempre verdolaga!”. En redes sociales, algunos hinchas consideran que se trata de un simple formalismo, mientras que otros creen que fue una señal de que Gandolfi aún se siente parte del proyecto y que su regreso podría ser posible.

Los números de Atlético Nacional con Gandolfi como DT

El argentino llegó en reemplazo de Efraín Juárez y alcanzó a dirigir 51 partidos oficiales entre Liga, Copa, Superliga y Libertadores. Sus números fueron los siguientes:

22 victorias

17 empates

12 derrotas

1 título obtenido

Rendimiento: 54.24 %

Competencias disputadas

Superliga 2025: campeón ante Atlético Bucaramanga

campeón ante Atlético Bucaramanga Conmebol Libertadores: eliminado por Sao Paulo en octavos de final

eliminado por Sao Paulo en octavos de final Liga BetPlay 2025-1: eliminado en cuadrangulares

eliminado en cuadrangulares Copa BetPlay: clasificado a cuartos de final

clasificado a cuartos de final Liga BetPlay 2025-2: séptimo lugar en la fecha 11

El único título de Gandolfi en Atlético Nacional

El mayor logro del ciclo de Gandolfi fue la conquista de la Superliga 2025, en la que Atlético Nacional derrotó a Atlético Bucaramanga. Ese título le permitió arrancar con confianza y respaldo en la afición, aunque no logró consolidar el mismo éxito en los torneos posteriores.

Su balance final deja contrastes: un título que alimenta las vitrinas del club, pero también la sensación de que su proyecto nunca alcanzó la regularidad que la exigente hinchada verdolaga esperaba.