Atlético Nacional se vio obligado a reaccionar con rapidez en pleno mercado de fichajes tras registrar, en cuestión de horas, dos salidas inesperadas en su zaga central. Los jóvenes defensores Juan José Arias y Royer Caicedo dejaron la institución rumbo al exterior bajo la figura de venta definitiva, movimientos que tomaron por sorpresa a la gerencia deportiva y alteraron la planificación defensiva del club para la temporada 2026.

Sin margen para la improvisación, el Verdolaga activó de inmediato su radar en busca de un zaguero central de categoría, capaz de competir desde el arranque y suplir al menos una de las vacantes que se abrieron de manera abrupta. En ese proceso, ya hay dos nombres que toman fuerza y un tercero que permanece en observación, dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones en los próximos días.

Nacional acelera en el mercado: prioridades claras en defensa

Desde la interna del club se pudo establecer que tanto el entrenador Diego Arias como el gerente deportivo Gustavo Fermani coincidieron rápidamente en el perfil a buscar: un defensor central de perfil derecho con buena capacidad física y margen de crecimiento. Bajo esos parámetros, Sergio Palacios y Brayan Ceballos aparecen como las principales alternativas, mientras que Joaquín Varela surge como una opción condicionada.

La urgencia está marcada por el calendario y por la necesidad de mantener equilibrio en una línea defensiva que perdió dos piezas en tiempo récord.

Sergio Palacios, una apuesta joven con proyección internacional

Uno de los nombres que más interés genera actualmente en Atlético Nacional es el de Sergio Palacios, zaguero central de 20 años que pertenece al Red Bull Bragantino de la Primera División de Brasil. Se trata de un defensor alto (1.95 m), fuerte en el juego aéreo y con características muy similares a las de Royer Caicedo, futbolista que acaba de ser transferido al fútbol de Bélgica.

Palacios tuvo un paso breve por Once Caldas, donde disputó pocos partidos en el fútbol colombiano, pero fue suficiente para llamar la atención del mercado brasileño. Desde su llegada a Bragantino, ha tenido mayor continuidad en el equipo B que en el plantel profesional, aunque dentro del club destacan su evolución y proyección a corto plazo.

Condiciones contractuales y postura de Nacional

El club brasileño tiene tasada la ficha del jugador en 1.5 millones de dólares para una venta definitiva, aunque desde Brasil han manifestado apertura para estudiar distintas fórmulas de negocio. Un detalle clave es que Palacios finaliza contrato el 31 de diciembre del presente año, aunque Bragantino tiene la intención de renovarlo.

En este escenario, Atlético Nacional evalúa seriamente la posibilidad de ficharlo a préstamo con opción de compra, fórmula que permitiría reforzar la defensa sin asumir de inmediato una inversión elevada, manteniendo además margen de maniobra para el futuro.

Brayan Ceballos, un objetivo complejo pero vigente

El segundo nombre fuerte en carpeta es el de Brayan Ceballos, defensor central de 24 años que actualmente milita en el New England Revolution de la MLS. Su situación es más compleja desde el punto de vista económico y contractual, pero en Nacional no descartan del todo la operación.

Ceballos es un zaguero rápido, fuerte en el duelo individual y con buen timing defensivo, cualidades que lo convierten en un futbolista muy completo para el fútbol colombiano. Sin embargo, el club estadounidense lo considera una pieza clave en su proyecto deportivo y no tiene intención de desprenderse de él fácilmente.

Una negociación cuesta arriba

New England Revolution ha fijado un precio cercano a los 2.2 millones de dólares, cifra que dificulta seriamente cualquier acercamiento. A esto se suma que al jugador le restan dos años completos de contrato, y en la interna del club existe plena satisfacción tanto por su rendimiento deportivo como por su comportamiento profesional.

A pesar de ello, en Atlético Nacional se analizan alternativas de negociación que permitan, al menos, contar con el jugador durante toda la temporada 2026. El defensor ya conoce el Fútbol Profesional Colombiano, con pasos por Deportes Quindío y Junior de Barranquilla, donde mostró buenas condiciones, aunque las lesiones limitaron su continuidad.

Hace menos de dos semanas, Independiente Santa Fe intentó avanzar por su fichaje. El jugador se mostró abierto a llegar al elenco capitalino, pero las negociaciones no prosperaron por la firme postura del club estadounidense.

Joaquín Varela, opción en espera según el escenario

El nombre de Joaquín Varela, zaguero central uruguayo de 27 años, apareció en el radar de Atlético Nacional en los últimos días. Su situación contractual y experiencia lo convierten en una oportunidad interesante de mercado, aunque presenta una contra importante para la prioridad actual del club.

Varela es zurdo natural, posición en la que Nacional ya cuenta con William Tesillo y César Haydar. Por esta razón, su nombre solo ganará fuerza si las gestiones por Palacios y Ceballos no llegan a buen puerto. En ese caso, el club deberá moverse con rapidez, ya que el defensor tiene mercado activo en Colombia y desde su entorno se señala que América de Cali ya adelantó conversaciones.

El caso Stefan Medina, el sueño que vuelve a escena

Si hay un nombre que genera consenso absoluto en Atlético Nacional, ese es el de Jhon Stefan Medina Ramírez. El defensor de 33 años, formado en el club y ganador de siete títulos con la camiseta verdolaga, actualmente pertenece a Rayados de Monterrey, donde aún tiene dos años más de contrato.

Durante varias ventanas de fichajes, Nacional intentó su regreso sin éxito debido a los altos costos de la operación. No obstante, recientemente desde Monterrey informaron que estarían dispuestos a negociar su salida en junio, situación que el club antioqueño aceptó inicialmente como un escenario viable a mediano plazo.

Las salidas aceleraron los tiempos

Las ventas repentinas de Arias y Caicedo cambiaron por completo el panorama. Aunque en Nacional son conscientes de que el retorno inmediato de Medina es difícil, este fin de semana se realizará un nuevo intento para conocer si Monterrey estaría dispuesto a adelantar los tiempos y evaluar una oferta ahora.

Nacional define con urgencia su próximo zaguero

Con el mercado avanzando y la defensa necesitando refuerzos inmediatos, Atlético Nacional se encuentra en un momento clave de toma de decisiones. Sergio Palacios y Brayan Ceballos encabezan la lista por perfil y necesidad, Joaquín Varela espera su oportunidad y Stefan Medina representa el anhelo que podría cambiar el rumbo del proyecto si se concreta.

La prioridad es clara: reforzar la zaga central sin perder competitividad, equilibrar el presente con el futuro y responder con altura a un mercado que obligó al Verdolaga a moverse a contrarreloj.