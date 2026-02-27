Independiente Santa Fe sigue moviendo fichas en el mercado de fichajes y confirmó la llegada de Jáder Obrian como su décimo refuerzo para la temporada 2026. El extremo colombiano, de 30 años, arriba al club cardenal después de 5 temporadas consecutivas en la MLS, experiencia que lo convierte en uno de los jugadores con mayor recorrido internacional en la actual plantilla.

El fichaje responde a la búsqueda de variantes ofensivas en un equipo que, bajo la conducción de Pablo Repetto, se prepara para competir en Liga BetPlay y Conmebol Libertadores. Obrian llega con números importantes en Estados Unidos y con la misión de aportar velocidad, desborde y experiencia en el frente de ataque.

Jáder Obrian, décimo fichaje de Santa Fe para 2026

La incorporación de Obrian se suma a un mercado activo para Independiente Santa Fe, que ya había confirmado nueve refuerzos. El extremo diestro se convierte en la última pieza ofensiva que el club suma para fortalecer su plantilla.

El jugador llega procedente del fútbol estadounidense, donde se consolidó como una alternativa habitual en equipos competitivos de la MLS. Su experiencia internacional fue uno de los factores que influyó en la decisión del cuerpo técnico para incorporarlo.

Cómo le fue a Jáder Obrian en la MLS

Jáder Obrian llegó a la MLS en 2021 tras su paso por Águilas Doradas. Su primera experiencia fue con el FC Dallas, equipo con el que disputó 106 partidos oficiales y logró consolidarse como una pieza frecuente en el plantel.

Posteriormente pasó al Austin FC, club en el que jugó 71 encuentros adicionales. En total, su recorrido en la MLS suma 177 partidos disputados, con 27 goles y 12 asistencias, cifras que reflejan continuidad en una liga competitiva y exigente.

El último año de Jáder Obrian en Austin FC

En la temporada 2025, Obrian jugó 35 partidos con Austin FC, aunque solo 11 de ellos como titular. Durante ese año no anotó goles y registró una asistencia, números que reflejan un rol más secundario dentro de la rotación del equipo.

Ese contexto influyó en su salida del fútbol estadounidense y en la búsqueda de un nuevo reto deportivo. Santa Fe aparece como la oportunidad para relanzar su rendimiento y volver a tener protagonismo en el frente ofensivo.

El perfil de Jáder Obrian y lo que busca Santa Fe en ataque

Jáder Obrian es un extremo diestro que puede jugar por ambas bandas, con características de velocidad, presión alta y capacidad para atacar espacios. Su recorrido en la MLS lo acostumbró a ritmos intensos y a esquemas tácticos exigentes.

Santa Fe buscaba precisamente ese tipo de jugador: un atacante con experiencia internacional y capacidad de adaptación inmediata. El cuerpo técnico pretende sumar alternativas ofensivas para un semestre en el que el equipo necesitará rotación constante.

Todos los fichajes de Santa Fe para la temporada 2026

Con la llegada de Obrian, Santa Fe alcanza 10 incorporaciones confirmadas en su mercado. Antes de su fichaje, el club ya había sumado a:

Helibelton Palacios

Mateo Puerta

Juan Sebastián Quintero

Kilian Toscano

Luis Palacios

Franco Fagúndez

Nahuel Bustos

Edwin Mosquera

Maxi Lovera

La lista refleja una renovación importante del plantel, con refuerzos en todas las líneas del campo.

Santa Fe arma su plantel para Liga BetPlay y la Libertadores

El proyecto deportivo del club está diseñado para competir en la Liga BetPlay y en la Conmebol Libertadores, torneos que demandan profundidad de nómina y variantes tácticas.

La llegada de Obrian responde a esa planificación. Santa Fe necesita extremos capaces de cambiar el ritmo de los partidos y aportar en distintas fases del juego, tanto desde la titularidad como desde el banco.

El reto de Jáder Obrian en el fútbol colombiano

Tras cinco temporadas en la MLS, Obrian regresa al fútbol sudamericano con el desafío de adaptarse rápidamente a la exigencia del campeonato colombiano. El contexto competitivo y la presión en un club grande representan una oportunidad para demostrar su capacidad.

Santa Fe apuesta por su experiencia y por su recorrido internacional para reforzar el ataque en un momento clave del proyecto. El extremo colombiano llega como el décimo fichaje cardenal y con la misión de aportar desequilibrio, ritmo y goles en una temporada que promete ser exigente desde el inicio.