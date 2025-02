Un par de días antes de que Santa Fe dejara de contar con Pablo Peirano como entrenador, en una entrevista periodística a Alberto Gamero le preguntaron si dirigiría al equipo albirrojo. La consulta se basa en su identificación con Millonarios y la opción de pasar a ser el DT de su clásico rival. ¿Lo haría?

La eliminación de Santa Fe en la fase 2 de la Conmebol Libertadores ante Deportes Iquique trajo consigo la salida del entrenador Pablo Peirano, dejando vacante el banquillo del equipo bogotano. Como suele ocurrir en estos casos, las especulaciones sobre su reemplazo han comenzado. Y uno de los nombres que aparece en los rumores es el de Alberto Gamero, el experimentado técnico samario que recientemente dejó su cargo en Millonarios.

La respuesta de Gamero sobre dirigir a Santa Fe o Atlético Nacional

En una entrevista concedida a Win Sports, Alberto Gamero fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a equipos como Santa Fe o Atlético Nacional en un futuro. Su respuesta, lejos de descartar cualquier opción, dejó abierta la posibilidad, argumentando que como profesional debe estar siempre dispuesto a escuchar oportunidades.

«Nosotros no podemos decir ‘no’ a nada en la vida, uno tiene que mirar las cosas con tranquilidad. Sé que hay cinco años en una institución, pero Alberto Gamero no se puede quedar en eso, Alberto Gamero sigue viviendo, tiene que pagar su apartamento, pagar su casa, es lo que uno como profesional siempre debe pensar», afirmó el técnico.

El futuro profesional de Alberto Gamero

Más allá de esa respuesta, el director técnico que en el FPC ganó títulos de Liga con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, dejó en claro que, aunque no tiene prisa por regresar a la dirección técnica, tampoco descarta la opción de escuchar ofertas: «Uno no puede decir que no va a tal parte porque yo también tengo familia y eso uno no lo puede evitar, pero en estos momentos no tengo desespero por estar en un banquillo. Estoy descansando”.

Estas palabras han sido interpretadas como un mensaje de apertura a futuras oportunidades, lo que ha avivado la posibilidad de verlo en el banco de Santa Fe, ahora que el club busca un nuevo timonel.

Gamero y su historial reciente en Millonarios

Alberto Gamero dirigió a Millonarios durante 5 años (2020-2024), un proceso en el que consolidó un proyecto sólido y logró levantar tres títulos:

Liga BetPlay 2023-I

Copa BetPlay 2022

Superliga 2024

Bajo su mando, el equipo albiazul recuperó protagonismo en el fútbol colombiano. Su salida se dio a finales de 2024 tras un desgaste natural del proceso, dejando un legado importante y una gran base en la institución bogotana. Ahora, con su futuro en pausa, su nombre empieza a sonar para equipos de gran tradición en el país, y Santa Fe parece ser el primero en el radar.

¿Podría ser Gamero el nuevo técnico de Santa Fe?

Con la salida de Pablo Peirano, Santa Fe está en la búsqueda de un nuevo estratega para afrontar el resto de la temporada, en la que competirá en Liga BetPlay. Las palabras de Gamero en Win Sports, sin estar relacionadas con algo oficial de parte del club, dejan la puerta abierta a una posible negociación.

Desde la prensa se especula que el club cardenal estaría analizando varios candidatos, y el perfil del samario encajaría en el proyecto que busca consolidar el equipo. A pesar de ello, el propio Gamero ha dejado claro que su regreso a los banquillos no es algo inmediato, lo que pone en duda si Santa Fe podrá contar con él en el corto plazo.