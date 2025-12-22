Independiente Santa Fe comenzó a mover fichas con rapidez en el mercado y su nuevo entrenador no quiere perder tiempo. A solo días de haber asumido oficialmente el cargo, Pablo Repetto ya dejó claras sus prioridades deportivas y empezó a delinear el perfil del equipo que pretende construir para 2026. En ese proceso, dos nombres ligados a Atlético Nacional aparecen como objetivos directos y estratégicos para reforzar un sector que el club considera urgente.

El técnico uruguayo ha tomado una postura activa desde su llegada al banco Cardenal. Lejos de tomarse vacaciones, trabaja a diario con su cuerpo técnico y la dirigencia para rearmar la plantilla tras un 2025 de contrastes. Su diagnóstico fue rápido y directo: Santa Fe necesita extremos veloces, profundos y con capacidad de transición, una falencia que quedó expuesta tras la salida de una de sus principales armas ofensivas.

Repetto no se detiene y marca prioridades en Santa Fe

Pablo Repetto asumió en Independiente Santa Fe hace apenas diez días, pero considera que este es el momento clave para planificar con rigor. En reuniones internas dejó claro que no es tiempo de pausas, sino de tomar decisiones firmes pensando en la Copa Libertadores 2026 y en un equipo competitivo a largo plazo.

Durante su presentación oficial, el entrenador fue explícito: quiere un conjunto intenso, capaz de hacer transiciones rápidas de defensa a ataque, aprovechando la altura de Bogotá y el ritmo físico como ventaja. Para eso, necesita futbolistas con desequilibrio por bandas, algo que hoy no abunda en la nómina profesional.

En ese contexto, Repetto fue contundente con los directivos: no quiere que el club siga lamentando la salida de Harold Santiago Mosquera, quien dejó un vacío importante en el frente ofensivo. Según trascendió, el DT le aseguró al presidente Eduardo Méndez que tenía alternativas claras para suplir esa ausencia, y desde la cúpula directiva hay plena confianza en su criterio.

Dos nombres conocidos y un mismo origen

Las sorpresas llegaron este lunes, cuando se conocieron los dos futbolistas que Repetto habría pedido expresamente como refuerzos: Andrés Sarmiento y Kevin Parra, ambos extremos pertenecientes a Atlético Nacional y jugadores que el técnico conoce de primera mano tras dirigirlos durante su paso por el club Verdolaga en 2024.

No se trata de pedidos al azar. Repetto valora profundamente las características de ambos y considera que encajan de manera natural en el modelo de juego que pretende implementar en Santa Fe. Velocidad, atrevimiento, capacidad para romper líneas y conocimiento del fútbol colombiano son factores que pesan en esta apuesta.

Andrés Sarmiento, la apuesta más compleja

El primer nombre en la lista, y quizá el más ambicioso, es el de Andrés Sarmiento. El extremo atlanticense, de 27 años, es actualmente titular en el equipo más importante del país, lo que convierte su eventual salida en una negociación compleja.

Sin embargo, en Santa Fe detectaron un detalle contractual clave: el vínculo de Sarmiento con Atlético Nacional finaliza dentro de seis meses y, hasta ahora, no se habría producido un acercamiento formal para renovar. Ese escenario abrió una ventana que el club bogotano decidió explorar.

A través de un intermediario de confianza, Santa Fe contactó al jugador para un primer sondeo. La propuesta sorprendió positivamente: dos años de contrato fijo y una mejora salarial considerable. Sarmiento agradeció el interés y, aunque su idea inicial sería continuar en Nacional, dejó la puerta abierta a seguir conversando.

El siguiente paso será una charla directa con Repetto, quien pretende abordar con el futbolista aspectos estrictamente deportivos. Allí, el León tiene argumentos de peso: su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, una vitrina internacional que hoy no tiene asegurada la institución antioqueña.

Contrato próximo a vencer, conocimiento mutuo entre DT y jugador, y un proyecto deportivo claro son cartas fuertes que Santa Fe cree pueden inclinar la balanza en los próximos días.

Kevin Parra, una negociación distinta pero posible

El segundo nombre en carpeta es el de Kevin Parra Atehortúa, un extremo joven, rápido y picante por las bandas, actualmente a préstamo en Internacional de Bogotá, aunque su pase pertenece a Atlético Nacional.

Parra, de 22 años, no destaca por su estatura, pero sí por su explosión en los últimos metros, su cambio de ritmo y su capacidad para encarar rivales. Repetto confía plenamente en él, no solo por sus condiciones futbolísticas, sino porque fue quien le dio sus primeros minutos en el profesionalismo, algo que el jugador valora profundamente.

La operación, no obstante, es más compleja. Atlético Nacional tiene al futbolista tasado en 1,5 millones de dólares para una venta directa, y además existe el condicionante de los seis meses restantes de préstamo con el nuevo club bogotano, Inter.

La estrategia de Santa Fe pasa por adquirir el 50 % de los derechos deportivos del jugador y, en paralelo, negociar una compensación económica con Internacional para liberar el préstamo. La dirigencia Cardenal cree viable tener a Parra entrenando la primera semana de enero en su sede deportiva si las conversaciones avanzan sin contratiempos.

Santa Fe acelera y el mercado se mueve

Estas dos opciones reflejan claramente el rumbo que quiere tomar Independiente Santa Fe en este mercado de fichajes. Repetto busca extremos rápidos, verticales y con experiencia en el fútbol local. La semana pasada ya hubo indagaciones por otros nombres del FPC y ahora el foco está puesto en dos apuestas que pertenecen a un rival directo.

El mensaje del DT uruguayo es claro: quiere refuerzos puntuales, de impacto y alineados con su idea de juego. La dirigencia, por su parte, está dispuesta a respaldarlo, convencida de que su experiencia internacional y su ojo clínico pueden marcar la diferencia.

El mercado apenas comienza, pero en Santa Fe ya se percibe movimiento, ambición y una planificación que apunta alto. Los próximos días serán decisivos para saber si alguna de estas apuestas logra materializarse y vestir de rojo a dos extremos que hoy pertenecen al Verde.