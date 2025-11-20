La salida de Reinaldo Rueda del seleccionado de Honduras reacomodó por completo el panorama del mercado técnico en el fútbol colombiano. El experimentado entrenador vallecaucano, de 68 años, fue oficialmente desvinculado este jueves por la Federación Hondureña de Fútbol tras la eliminación del equipo catracho rumbo al Mundial 2026. La noticia impactó de inmediato en Medellín, donde Atlético Nacional reactivó su interés real por el entrenador más ganador de su historia reciente.

Rueda, visiblemente afectado por lo sucedido, se despidió entre lágrimas de un país al que llevó al Mundial de 2010, pero tras el fracaso reciente dejó entrever la posibilidad de finalizar en este momento su extensa y reputada carrera.

Sin embargo, esta apertura inesperada en el mercado no pasó desapercibida para la dirigencia del cuadro verde, que desde hace meses trabaja en la elección del líder deportivo para 2026, y tras conocer la salida de Rueda del país Centroamericano, se proponen acelerar a fondo por su contratación.

Nacional reabre la carpeta Rueda tras su salida de Honduras

La desvinculación de Rueda en Honduras se produjo en un momento crucial para Atlético Nacional, que desde septiembre mantiene a Diego Arias como técnico interino. La salida del argentino Javier Gandolfi llevó al presidente Sebastián Arango Botero y al gerente deportivo Gustavo Fermani a buscar opciones en el exterior, sosteniendo reuniones virtuales con varios entrenadores. Sin embargo, ninguna negociación avanzó lo suficiente para concretarse.

Ante esa falta de acuerdo, la directiva decidió sostener a Arias hasta diciembre. La apuesta no ha resultado menor: el entrenador interino clasificó al club a la final de la Copa Colombia y mantiene al equipo en plena disputa de la Liga BetPlay, siendo uno de los favoritos en los cuadrangulares.

No obstante, la salida de Rueda de Honduras reabrió una puerta que en Nacional nunca estuvo 100% cerrada. Su exitoso paso por la institución —en el que ganó seis títulos, incluida la Copa Libertadores 2016— lo convierte en un nombre de enorme peso en las decisiones internas.

Los técnicos colombianos nunca estuvieron descartados

Hace poco más de un mes, Fermani reconoció públicamente que los entrenadores colombianos no estaban excluidos del proceso, pese a que la búsqueda inicial se centró en perfiles extranjeros. En esa misma conversación, afirmó que nombres como Juan Carlos Osorio, Leonel Álvarez y Reinaldo Rueda seguían vigentes dentro de la baraja.

La figura de Rueda, de hecho, es particularmente valorada en el interior del club por su liderazgo, sabiduría, capacitad para gestionar grupos y experiencia en momentos de máxima presión. Su pasado reciente con Nacional sigue siendo un argumento de peso para quienes consideran que el club necesita un proyecto estable, sobrio y con autoridad.

Qué planea Nacional: contacto directo en los próximos días

Tras su salida de Honduras, la intención de Nacional es contactar a Rueda la próxima semana, ya con un panorama claro sobre su disponibilidad. Para el club, la continuidad del técnico vallecaucano en la selección catracha era un obstáculo natural para avanzar en cualquier negociación. Por eso, su sorpresiva liberación dejó el camino despejado.

La directiva quiere conocer directamente cuál es el estado emocional y profesional del entrenador, dado que sus allegados aseguran que la desazón por lo ocurrido en Honduras es profunda. En este momento, Rueda no estaría en disposición de analizar proyectos deportivos —incluido el de Nacional— hasta no procesar lo sucedido y tomar una decisión personal sobre la continuidad de su carrera.

¿Un regreso como DT o un nuevo rol en el club?

El vínculo emocional entre Rueda y Nacional sigue intacto. Hace un mes, cuando Telemedellín le preguntó por la posibilidad de regresar al club, el entrenador elogió de forma contundente a Diego Arias, a quien dirigió como jugador y de quien tiene un concepto excepcional. En aquella oportunidad, incluso insinuó que lo mejor para el club sería darle continuidad al actual técnico interino.

Ese reconocimiento ha alimentado otra hipótesis dentro de Medellín: que el regreso de Rueda en 2026 podría darse en un rol diferente, posiblemente como Manager Deportivo. En ese escenario, él y Arias trabajarían juntos en todas las decisiones técnico-tácticas, mientras que la dirección de campo y los entrenamientos quedarían en manos de Diego.

Aunque la versión, por ahora, no pasa de la especulación periodística, toma fuerza por la coyuntura del club y por la imagen de estructurador y formador que siempre ha acompañado a Rueda.

Una decisión que marcará el futuro inmediato de Nacional

El presente deportivo del club es positivo y competitivo, pero el 2026 necesita una planificación sólida desde ahora. La liberación de Reinaldo Rueda, una figura que marcó una época y cuyo nombre sigue generando consenso, llega en un momento decisivo para el proyecto deportivo.

La próxima semana podría ser clave para saber si el entrenador está dispuesto a escuchar a un Nacional que quiere recuperar estabilidad, identidad y un camino claro hacia un nuevo ciclo. Hasta entonces, la expectativa en Medellín seguirá creciendo.