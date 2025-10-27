Pasó la Fecha 17 en la Liga BetPlay II-2025 con un panorama interesante respecto a la clasificación a cuadrangulares. A falta de 3 jornadas para el final del Todos contra Todos, se mantiene la pelea por algunos cupos. En los casos de Atlético Nacional e Independiente Medellín, ya lo lograron y ahora apuntan a otro objetivo.

Jugaron el clásico. ¡Y QUÉ CLÁSICO! Terminó con victoria para el cuadro verdolaga por 5-2 con goles de Marino Hinestroza (2), Andrés Sarmiento, Andrés Felipe Román y William Tesillo. Así, ambos equipos quedaron igualados en 31 puntos. A lo que apuntan en las últimas 3 jornadas es alcanzar el puesto entre los dos primeros para ganar la ventaja deportiva.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-2, Fecha 17

En el cierre de la jornada 17, así está el panorama en la tabla de posiciones del certamen de Primera División en Colombia.

Atlético Bucaramanga: 34 puntos, +16 (17 partidos) Atlético Nacional: 31 puntos, +11 (17 partidos) Junior de Barranquilla: 31 puntos, +10 (17 partidos) Independiente Medellín: 31 puntos, +9 (17 partidos) Fortaleza CEIF: 31 puntos, +7 (17 partidos) Deportes Tolima: 29 puntos, +7 (17 partidos) Llaneros: 25 puntos, 0 (17 partidos) Águilas Doradas: 24 puntos, +3 (17 partidos) América de Cali: 23 puntos, +2 (17 partidos) Alianza FC: 23 puntos, 0 (17 partidos) Santa Fe: 22 puntos, +1 (17 partidos) Once Caldas: 22 puntos, -4 (17 partidos) Millonarios: 21 puntos, -4 (17 partidos) Deportivo Cali: 20 puntos, -4 (17 partidos) Deportivo Pereira: 18 puntos, -6 (17 partidos) Unión Magdalena: 18 puntos, -7 (17 partidos) Envigado: 16 puntos, -6 (17 partidos) Boyacá Chicó: 16 puntos, -10 (17 partidos) Deportivo Pasto: 13 puntos, -8 (17 partidos) La Equidad: 11 puntos, -17 (17 partidos).

Lo que les queda a Atlético Nacional e Independiente Medellín en la Liga BetPlay 2025-2

Son equipos que están igualados en puntos y clasificados a la siguiente fase. Lo que buscarán ahora es terminar entre los dos primeros de la tabla para ganar la ventaja deportiva de cara a los cuadrangulares. Les quedan 3 compromisos en el calendario del Todos contra Todos. Este es su panorama.

Atlético Nacional: Llaneros (visitante), Águilas Doradas (local) y Junior (visitante).

Llaneros (visitante), Águilas Doradas (local) y Junior (visitante). Independiente Medellín: Atlético Bucaramanga (local), Deportivo Pereira (visitante) y América de Cali (local).

Goleadores de la Liga BetPlay 2025-2 (Fecha 17)

El líder es un extranjero: Francisco Fydriszewski, atacante argentino del Poderoso Independiente Medellín.